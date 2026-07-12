Christopher Nolan resta importancia a las críticas a “The Odyssey” antes de su estreno

El director Christopher Nolan se refirió a las críticas que ha recibido su nueva película “The Odyssey”, prevista para estrenarse en cines el próximo 16 de julio.

En una entrevista para The Telegraph, el oscarizado director aseguró que estas controversias forman parte del proceso de trabajar en una película como esta.

“Viene con el territorio. Pero mira, esas conversaciones que ocurren antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque ellos no saben realmente cómo es la película todavía”, dijo el director de cine.

“The Odyssey”, la adaptación cinematográfica del poema épico atribuido a Homero, es una de las películas más esperadas del año. Sin embargo, pese a tener un elenco lleno de celebridades, la dirección de casting ha sido criticada por algunas elecciones de actores para ciertos personajes, como por ejemplo Lupita Nyong’o como Helena de Troya.

Incluso aseguró que su trabajo en la trilogía de Batman lo preparó para enfrentar las críticas. Según explicó, cuando llegó a dirigir la trilogía de Batman, una historia con personajes consolidados.

“Recuerda que pasé 10 años de mi vida lidiando con Batman. Cuando llegué a Batman Begins, escritores y artistas habían trabajado durante casi 65 años con este querido personaje y existían muchas ideas muy arraigadas sobre lo que representaba”, señaló.

La trilogía enfrentó críticas antes de su estreno, principalmente por la elección del fallecido Heath Ledger como el nuevo Guasón. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Nolan, ya que la actuación de Ledger fue elogiada e incluso recibió un Oscar póstumo como Mejor Actor de Reparto.

“Lo que aprendí durante mi tiempo en esa trilogía es que no puedes preocuparte por nada de eso. Lo que tienes que hacer es honrar el texto original interpretándolo de la forma más sólida que personalmente puedas”, afirmó.

Nolan defendió el hecho de que una adaptación se trata de hacer una interpretación muy personal de una historia, por lo que no tiene que coincidir con lo que el público espera.

“Lo único que puedo hacer es realizar la mejor película que sea capaz de hacer (…) Será muy diferente de cómo la haría cualquier otra persona, pero eso es precisamente una adaptación”.

“The Odyssey” es una de las películas más ambiciosas de la carrera de Nolan. La adaptación cinematográfica contó con un presupuesto de al menos $250 millones de dólares; el rodaje se realizó durante 90 días en siete países diferentes y además contó con un elenco lleno de grandes figuras del cine.

Algunos de los actores que forman parte del elenco son Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Bennie Safdie, Mia Goth, Elliot Page, Lupita Nyong’o y Travis Scott.

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