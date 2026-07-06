Zendaya revela que arruinó varias tomas durante el rodaje de “The Odyssey”: “¡Qué vergüenza!”

La actriz Zendaya Coleman reveló que tuvo dificultades durante el rodaje de “The Odyssey”, la adaptación cinematográfica del clásico atribuido a Homero.

Zendaya interpreta a la diosa griega Atenea en esta superproducción de Christopher Nolan. La adaptación de esta historia épica requirió que muchas escenas se rodaran en locaciones con climas extremos, como por ejemplo Islandia, donde el frío causó dificultades para el equipo.

Una de las que tuvo dificultades fue Zendaya, quien confesó a Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused que, al comenzar a grabar sus primeras escenas, se congeló por el frío inclemente y no pudo decir sus líneas.

“Mira, la cosa es que tenía mis diálogos y quería dominarlos a la perfección”, explicó Zendaya. “Creo que me puse un poco nerviosa”.

Zendaya dijo que incluso se le congelaron los labios. “Hacía muchísimo frío. Fue en Islandia. Tenía la boca congelada. No me salía ni una palabra. No podía moverla. Literalmente. Solo decía cosas como: ‘Bla, bla, bla’. ¡Qué vergüenza!”, dijo.

Tom Holland, quien interpreta a Telémaco y también es la pareja de Zendaya, reveló que durante el rodaje de sus escenas llegó a pensar que a Nolan no le gustaba su actuación, ya que cortaba la escena varias veces y en poco tiempo. Luego le explicaron que se debe al formato IMAX con el que se grabó la película y cuyas cámaras tienen un tiempo limitado de capacidad de grabación.

Zendaya y Tom Holland forman parte de un elenco lleno de celebridades para esta ambiciosa adaptación. Otras estrellas que forman parte del reparto son Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, entre otros.

Zendaya expresó lo que siente al actuar con un elenco de tan alto nivel. “Es un verdadero placer y un regalo poder compartir escenas con gente a la que admiro. En cierta medida, tienes que separar las cosas. Concentrarte, estamos trabajando. Pero me emocionó muchísimo estar allí y quise dar lo mejor de mí”, continuó Zendaya.

La actuación de Zendaya fue la única que recibió la aprobación total de Nolan durante el rodaje. “Siempre fue perfecta. Siempre perfecta”, dijo Nolan sobre Zendaya a Fandango.

El hecho de que Zendaya fue la única del elenco que obtuvo un comentario positivo de Nolan fue tema de conversación entre los otros actores. Holland, Damon y Hathaway bromearon al respecto. “Me sentí culpable la primera vez que oí que se quejaban, pero luego me di cuenta de que la culpa era de ellos y no mía”, bromeó Nolan sobre los celos del reparto.

Zendaya, estrella de “Euphoria”, asistió a un evento promocional de “The Odyssey” luciendo un corsé estructural inspirado en la diosa griega en Londres.

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