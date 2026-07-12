Conor McGregor se lesionó a los 69 segundos y perdió ante Max Holloway en su regreso a UFC tras cinco años

El esperado regreso de Conor McGregor a UFC rememoró fantasmas del pasado. El irlandés terminó lesionado abruptamente a los 69 segundos cuando una caída irregular tras una patada aérea le dañó la rodilla derecha y obligó al réferi a detener la pelea ante Max Holloway en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Conor McGregor volvió al octágono después de cinco años y el retorno se convirtió en una nueva pesadilla. En el inicio del combate en el T-Mobile Arena, el excampeón lanzó una patada aérea y, al apoyar la pierna derecha, esta cedió de forma extraña.

De inmediato dejó de cargar peso y quedó prácticamente inmóvil. Holloway, sorprendido por la escena, pidió al réferi que frenara la acción, pero McGregor insistió en seguir. Cuando intentó reincorporarse, la rodilla volvió a fallar y el árbitro detuvo el duelo con 3:54 por jugarse del primer asalto.

Así termina la noche para el rey del show ?



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El público reaccionó con abucheos ante un desenlace que dejó más frustración que espectáculo. Holloway, que ganó sin necesidad de conectar golpes significativos, reconoció la incomodidad del momento y aseguró que no quería “golpear a un perro herido”.

También dejó abierta la posibilidad de una tercera pelea, aunque la reacción de la gente mostró que el final no convenció a nadie. “Le dije, ref, no puede pelear”, señaló Holloway.

“Es lo que es, me voy a sentar con UFC. Hubo tanto show para eso”, dijo el estadounidense de 34 años, quien peleó por primera vez en peso welter.

“Trabajé tanto para llegar a las 170 libras para pelear contra este tipo, para que todo terminara así”, añadió el excampeón de UFC en peso pluma.

La lesión revive un patrón que persigue a McGregor. En 2021, su última aparición, también quedó fuera por un daño grave en la pierna tras lanzar una patada que terminó en fractura de tibia y fíbula.

Desde entonces no había competido, aunque sí había sido noticia por asuntos legales fuera del deporte. El regreso, aun así, fue millonario. McGregor recibió más de $15 millones de dólares, una de las bolsas más altas en la historia de la promotora.

Su representante, Audie Attar, había adelantado que el irlandés ganaría varias veces más que cualquier otro peleador de la UFC, incluso por encima de los boxeadores de Zuffa Boxing.

Dana White, presidente de la organización, lamentó el desenlace y dijo que esperaba “al menos un round de guerra”.

También adelantó que McGregor podría tener ligamentos rotos y que será sometido a exámenes para determinar la gravedad de la lesión.

“Cinco años después de estar fuera del deporte, es difícil”, dijo Dana White.

Holloway, que peleó por primera vez en peso welter, no alcanzará una bolsa tan alta como la de McGregor, pero sí una de las más grandes de su carrera. En su combate previo ante Charles Oliveira, habría ganado entre $2 y $4 millones de dólares.



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