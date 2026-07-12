Jay-Z se reencontró en el concierto aniversario de “Reasonable Doubt”, en Nueva York

Este fin de semana, Jay-Z se ha apoderado del Yankee Stadium con la celebración del 30 aniversario de su álbum “Reasonable Doubt”. Para la celebración de este álbum y de otros hitos de su carrera, el rapero programó tres fechas: 10, 11 y 12 de julio.

El primer show se celebró el 10 de julio y llamó la atención de los medios y provocó la emoción de todos los asistentes por los invitados que tuvo. Esta presentación fue familiar, pues participó su esposa Beyoncé y otros artistas muy allegados a Jay-Z.

Además de Beyoncé, el show del 10 de julio incluyó a su hija Blue Ivy Carter, de 14 años. Durante su participación, tocó el piano en directo mientras se cantaba “Feelin’ It”.

Fuera de la familia, también se invitó a Nas que interpretó un popurrí con “Dead Presidents”, “The World Is Yours” y “N.Y. State of Mind / Where I’m From”. También estuvo Alicia Keys, quien cerró la noche con “Empire State of Mind”.

También se ha reseñado que Jay-Z cantó casi en su totalidad el álbum “Reasonable Doubt”, publicado por primera vez en 1996, y en orden.

Estos tres shows de Jay-Z no solo estuvieron centrados en celebrar las tres décadas del lanzamiento de “Reasonable Doubt”, sino que también se centró el fin de semana en otros de sus proyectos. Por ejemplo, el concierto del sábado 11 de julio fue un show aniversario de los 25 años de “The Blueprint”, para eso invitó a Eminem, Pharrell Williams y Slick Rick.

Tras agotarse los conciertos del 10 y 11 de julio, Jay-Z tuvo que abrir una tercera fecha el 12 de julio. En este caso no eligió un álbum temático como los otros dos, por lo que se cree que ofrecerá un recorrido mucho más amplio por el catálogo musical del rapero.

Los tres conciertos se celebraron en el Yankee Stadium, un recinto también importante para el rapero, quien nació en Brooklyn. Incluso, en el álbum “Reasonable Doubt” narra su experiencia en un entorno marcado por la pobreza y el tráfico de drogas de los años 80.

Siempre ha mantenido una relación muy cercana con la ciudad e incluso, junto con Alicia Keys, publicó “Empire State of Mind” y se convirtió en un himno de Nueva York.

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