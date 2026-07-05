Carin León recuerda a Venezuela en su concierto en Miami y le envía un contundente mensaje a Latinoamérica

La mayoría de los artistas latinoamericanos se han mostrado solidarios con la situación que atraviesa Venezuela desde el pasado 24 de junio, tras el doble terremoto que dejó miles de personas fallecidas y decenas de damnificados. Recientemente, quien se manifestó sobre esa tragedia fue el mexicano Carin León, quien le dejó un contundente mensaje a todas las poblaciones de la región.

El cantante de música regional mexicana se presentó en el Nu Stadium con un llenazo total, y aprovechó el momento para unir a todo su público con la misión de transmitirle fuerza al país sudamericano.

Carin León refuerza la unión de Latinoamérica

En medio de su espectáculo, León hizo una pausa para mencionar a Venezuela por la tragedia que la sacudió y resaltó la unión que deben tener los países de habla hispana.

“Quiero a todo el Nu Stadium de Miami unido por Venezuela esta noche, mi gente”, declaró Carin para sus fans, a lo que añadió: “Más que cualquier otra cosa, es obligación de nosotros, todos nuestros hermanos latinos, siempre apoyarnos. Por eso es que hoy en día Latinoamérica tiene el lugar que tiene, porque somos las razas más unidas del mundo“, antes de pedir un fuerte grito por Venezuela.

Ese contundente recordatorio lo hizo antes de interpretar el tema “Lado Frágil”, el cual conmovió a muchos presentes. De hecho, a través de las imágenes compartidas en el Instagram del artista mexicano, se aprecia a dos mujeres con la bandera de Venezuela llorando mientras cantaban la canción en el público.

“Hoy gana México, todos apoyando, mi gente, pero tampoco olvidemos a Venezuela, sigamos apoyando y ayudando como podamos. Latinos, las razas más unidas del mundo”, colocó León como pie del video, recordando también el juego de la selección de México en los octavos de final de la Copa del Mundo contra Inglaterra, el cual se está llevando a cabo en este momento.

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