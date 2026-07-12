Sujeto se declara no culpable tras tiroteo que dejó a 8 personas heridas, incluyendo 4 niños, el 4 de julio

Un sujeto acusado de disparar contra varias personas en una barbacoa el 4 de julio, dejando a ocho heridos, entre ellos cuatro niños, se declaró no culpable.

Identificado como Robert Smith, de 44 años, se presentó en la corte penal de Brooklyn acusado, entre otros cargos, de intento de asesinato en primer grado, y se le ordenó permanecer tras las rejas sin derecho a fianza. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 13 de julio.

Cerca de las 10:30 de la noche del 4 de julio, unas 20 personas se habían reunido para una barbacoa en el patio de un edificio de apartamentos cerca de Surf Avenue y West 30th Street cuando el hombre inició el tiroteo contra los reunidos, dice una denuncia penal.

Ocho personas resultaron heridas, entre ellas, un niño de 6 años con una bala en el abdomen, otro de 7 años con disparos en las dos piernas, un adolescente de 12 años con un tiro en la rodilla derecha y otro joven de 15 años con un balazo en el muslo.

De acuerdo con los funcionarios, se espera que los ocho sobrevivan. Una mujer de 21 años que fue baleada en el pecho estaba en estado crítico este fin de semana, mientras que las otras víctimas, incluyendo los menores de edad, se encontraban en condición estable, informó Gothamist.

La fiscalía argumenta que las cámaras de seguridad captaron al tirador abriendo fuego varias veces hacia el patio antes de huir hacia Surf Avenue.

La denuncia dice que el caso contra Smith se basa en parte en el testimonio de un testigo que revisó las imágenes captadas y lo identificó como el autor de los disparos. Las autoridades señalaron que Smith fue detenido en la madrugada del miércoles en su domicilio de Neptune Avenue, en Coney Island.

Aparte del intento de asesinato, Smith está acusado de agresión, uso delictivo de un arma de fuego, posesión de armas y cuatro cargos de poner en peligro el bienestar de un menor, según consta en los registros judiciales.

La policía declaró que está investigando si el tiroteo está vinculado con un homicidio relacionado con pandillas ocurrido en la misma cuadra a inicios de esa semana.

Por su parte, la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, informó que los agentes recuperaron un arma con un cargador extendido y 10 casquillos en el lugar de los hechos.

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