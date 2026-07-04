27 arrestados por violencia pandillera en Queens, Nueva York

Veintisiete jóvenes fueron arrestados en operativos contra dos pandillas que sembraron el terror en zonas de Queens (NYC) mediante tiroteos, dejando más de una docena de heridos, incluido un peatón.

Su violencia armada se concentró en Rockaways, Jamaica y Springfield Gardens en disputas territoriales, informaron las autoridades. “Las calles de Queens serán más seguras este verano gracias a la ardua labor de los fiscales de mi Unidad de Empresas Criminales Violentas y de nuestros socios del NYPD”, declaró la fiscal de distritos, Melinda Katz, en un comunicado.

La ofensiva en el sureste de Queens fue la mayor de las dos iniciativas contra pandillas. Esa operación resultó en el arresto de 22 miembros -3 de ellos menores de edad- de bandas involucrados en tiroteos ocurridos desde 2023, señaló Daily News.

Katz señaló que los detenidos de la banda “Blitz Gang 4” fueron responsables de 11 tiroteos y un apuñalamiento que dejaron tres heridos, entre ellos un hombre que quedó paralítico. La fiscal detalló que se trata de una facción de los Bloods que operaba desde el complejo de viviendas públicas (NYCHA) Baisley Park Houses, en South Jamaica.

Hace nueve meses la policía y la fiscalía colaboraron para desmantelar otra banda violenta conocida como “Floss Money Ballers”, uno de los principales rivales de la banda Blitz. “La violencia desenfrenada entre miembros de Blitz Gang 4 y Floss Money Ballers ha aterrorizado a las comunidades del sureste de Queens durante los últimos dos años, poniendo en peligro a innumerables residentes inocentes”, afirmó Katz.

La violencia entre la banda Blitz y sus rivales se intensificó después de que Akim Cisse, de 18 años, fuera asesinado a tiros por Rayvon Phillip, presunto miembro de Blitz, frente a un McDonald’s en Springfield Gardens, en septiembre de 2024. Phillip fue condenado a 21 años de prisión tras declararse culpable de homicidio involuntario.

También esta semana otros cinco presuntos pandilleros fueron arrestados por su participación en tiroteos que dejaron dos heridos entre marzo y abril en Rockaways. Los detenidos fueron Taquan Collins (21), Nelson Ojogbon (18), dos menores de 17 años y uno de 16, detalló la fiscalía.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Las cifras representan una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.