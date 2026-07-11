Atleta baleado en la cabeza jugando baloncesto: tragedia en Harlem, Nueva York

Kinu Rochford, deportista de 35 años, falleció y otras dos personas resultaron heridas un tiroteo ocurrido durante un torneo anual de baloncesto anoche en Harlem, en el Alto Manhattan (NYC).

El pistolero huyó y no ha sido detenido, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). No está claro el motivo del ataque ni quién era el objetivo. Rochford era nativo de Nueva York, había jugado baloncesto profesional en Europa, y residía en Brooklyn (NYC), según Daily News.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso de disparos alrededor de las 10:23 p.m. del viernes en la parte trasera de 70 Lenox Av. En el sitio encontraron al jugador Rochford con una herida de bala en la cabeza, además a un hombre de 28 años con un disparo en la espinilla y a una joven de 22 años con un balazo en el antebrazo derecho, detalló ABC News.

Los servicios de emergencia trasladaron a Rochford al hospital en estado crítico, donde falleció. Las otras dos víctimas fueron reportadas en condición estable.

Rochford jugó para la escuela secundaria James Madison (Brooklyn), así como para Globe Tech (NJ) y Fairleigh Dickinson University (FDU-NJ), antes de iniciar su carrera profesional en 2013 con el Aris Leeuwarden en la liga de baloncesto de los Países Bajos. También jugó en la liga británica de baloncesto y en Islandia antes de finalizar su carrera profesional en 2019.

“La FDU está consternada al conocer el trágico fallecimiento del ex jugador de baloncesto masculino Kinu Rochford”, declaró el equipo universitario el sábado a través de Twitter/X. “Como destacado miembro de los Knights y líder, Rochford dejó un legado en Hackensack”.

“Kinu perdió la vida víctima de una violencia sin sentido mientras practicaba el deporte que amaba anoche en el Kingdome”, añadió HoopdreamsNYC. “(Fue) uno de los mejores jugadores de baloncesto callejero de Nueva York, formado en la escuela secundaria James Madison y en la FDU”.

Detectives de NYPD rastrearon la zona en busca de imágenes de videovigilancia que ayudaran a rastrear al autor de los disparos. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El mes pasado Jacob McMillan, adolescente de 18 años, se declaró culpable de homicidio y posesión ilegal de un arma en relación con el balazo que recibió Amira McCleod, jugadora de baloncesto residente de Queens (NYC), durante una fiesta en Long Island (NY).

En abril Jaden Pierre, joven de 15 años, murió baleado en un parque en Queens (NYC) cuando varios jóvenes que se encontraban en la cancha de baloncesto comenzaron una pelea. En julio del año pasado Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto de Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA) y murió tras pasar dos semanas en el hospital.

En 2024 McNally Zamor Jr. murió a los 18 años, dos semanas después de recibir un disparo en una cancha de baloncesto en Brooklyn (NYC), y un quinceañero fue acusado en el caso. Además Nahjim Luke fue sentenciado a 25 años de prisión por matar con una bala perdida al adolescente Brandon Hendricks (17), estrella del baloncesto en El Bronx (NYC).

En otro similar, en marzo de 2024 Sean Brown, miembro de una pandilla callejera de Queens (NYC), admitió haber matado “por error” a un jugador de baloncesto de 14 años en lo que la policía llamó un caso de confusión de identidad.

En mayo de 2023 un niño de 13 años fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Staten Island (NYC) y milagrosamente sobrevivió. También ese año los hermanos Kareem y Kahli Finney fueron acusados de la muerte por apuñalamiento de Khalil Glanton (23) durante un torneo final de baloncesto entre escuelas secundarias en Trenton, capital de Nueva Jersey. Ese mismo día, horas antes, dos adolescentes de 13 y 16 años fueron apuñalados en una cancha de baloncesto en East Harlem (NYC).

En enero de 2023 Josué López-Ortega, joven de 15 años, murió tras ser baleado en la cabeza afuera de un juego de baloncesto en una instalación de la Liga Atlética de la Policía en El Bronx (NYC). En 2022 Christopher García, un joven de 28 años activista comunitario, murió baleado de madrugada en una cancha de baloncesto en Hoboken (Nueva Jersey).