Trabaja como cajero en Costco, gana $33 por hora y ya es millonario

Comenzó recogiendo carritos de supermercado por menos de $6 la hora y, casi cuatro décadas después, acumuló más de $1 millón para su retiro. La historia de un empleado de Costco muestra cómo un salario creciente, un plan de ahorro constante y buenos beneficios laborales pueden traducirse en estabilidad financiera a largo plazo.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Tony Barzar, de 60 años, inició su carrera en 1986 en Price Club, la cadena que más tarde se convertiría en Costco.

Su primer trabajo consistía en recoger carritos en el estacionamiento de una tienda en Tucson, Arizona, por $5.85 la hora.

Hoy trabaja como cajero y gana $32.90 por hora. Además, es propietario de una casa de tres habitaciones con alberca, ha viajado dos veces a Europa y ha acumulado más de $1 millón en su cuenta de retiro 401(k).

“Podría jubilarme, pero ¿qué haría? Costco ha sido bueno conmigo”, dijo Barzar a The Wall Street Journal.

Cómo logró acumular más de $1 millón

El crecimiento de su patrimonio no fue resultado de una inversión extraordinaria, sino de mantener durante décadas aportaciones constantes a su plan de retiro.

Cuando Price Club adoptó el plan 401(k) de Costco en 1993, Barzar comenzó a destinar parte de cada salario a una cuenta administrada por T. Rowe Price.

Mientras continuó haciendo aportaciones, su sueldo fue aumentando gradualmente: pasó de ganar alrededor de $10 por hora como cajero en la década de 1990 a los $32.90 que recibe actualmente.

El crecimiento compuesto de esas inversiones hizo el resto.

Según The Wall Street Journal, el director financiero de Costco, Gary Millerchip, aseguró que muchos miles de empleados por hora de la empresa en Estados Unidos ya cuentan con saldos superiores a $1 millón en sus cuentas 401(k).

Beneficios que marcaron la diferencia

Además del ahorro para el retiro, Barzar destacó la cobertura médica ofrecida por Costco.

Cuando su esposa fue diagnosticada con cáncer cerebral en etapa 3, el seguro médico de la empresa cubrió el costo total de tres cirugías cerebrales.

Poco antes, su familia también enfrentó el fallecimiento de su yerno. Durante ese periodo, Barzar pudo tomar casi un año de licencia con goce de sueldo para cuidar a sus seres queridos y utilizó los servicios de terapia psicológica incluidos en sus prestaciones.

Posteriormente regresó a trabajar medio tiempo sin reducción salarial.

“No tienes idea de lo profundo que llega todo esto hasta que ocurre una tragedia”, afirmó al diario.

Su plan de salud contempla un copago de $15 por consultas de atención primaria y $25 por consultas con especialistas.

Según la encuesta KFF 2025 Employer Health Benefits Survey, el promedio nacional es de $27 y $45, respectivamente.

Costco apuesta por conservar a sus empleados

El periódico señala que Costco elevó recientemente el salario máximo por hora para sus trabajadores con mayor antigüedad hasta $32.90, además de aumentar los bonos anuales y otorgar vacaciones adicionales a quienes cumplen 30 años en la empresa.

La estrategia, explica el medio, consiste en retener a los empleados experimentados, ya que resulta menos costoso que reemplazarlos constantemente.

Los resultados respaldan esa política.

Mientras que la rotación anual de personal en el sector minorista ronda el 60%, Costco registra una tasa cercana al 7% después del primer año de empleo, según datos citados por The Wall Street Journal.

Qué revisar antes de aceptar un empleo

El caso de Barzar también resalta la importancia de analizar las prestaciones antes de aceptar una oferta laboral.

La Association of International Certified Professional Accountants recomienda preguntar si la empresa ofrece aportaciones equivalentes al plan 401(k), qué porcentaje iguala y cuánto tiempo debe permanecer el trabajador para conservar esas contribuciones.

Por ejemplo, un empleador que iguala el 6% de las aportaciones ofrece un beneficio considerablemente mayor que uno que solo aporta el 1%.

De acuerdo con un análisis de Mployer, esa diferencia puede representar más de $20,000 en apenas cinco años para una persona con un salario de $80,000, sin considerar el rendimiento de las inversiones.

Asimismo, Human Interest aconseja verificar el límite máximo de gastos médicos de bolsillo, si los trabajadores por hora o de medio tiempo califican para el seguro y cuánto tiempo debe transcurrir para acceder a esos beneficios.

Para Barzar, esas prestaciones fueron determinantes cuando enfrentó una de las etapas más difíciles de su vida y, junto con décadas de ahorro constante, terminaron convirtiéndolo en millonario.

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