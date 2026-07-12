Yakin estalla tras la eliminación de Suiza: “Jugamos contra Argentina, el árbitro y el VAR”

Luego de caer por 3-1 ante la Selección Argentina en Kansas City, la cúpula de la Federación Suiza de Fútbol (SFV) compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en donde explicaron su profundo malestar hacia el arbitraje del encuentro de cuartos de final del Mundial 2026.

El seleccionador Murat Yakin fue el más tajante al analizar los factores que decantaron la balanza, lanzando duras críticas contra el arbitraje: “Suiza no solo jugó contra una gran Argentina y campeona del mundo, sino también contra 70,000 aficionados argentinos, el árbitro y el VAR”, disparó con firmeza el estratega de 51 años.

El principal punto de discordia para el director técnico fue la polémica expulsión del delantero Breel Embolo, una decisión que condicionó el esquema táctico de los europeos en el tramo definitivo del partido: “Me parece una regla innecesaria”, añadió.

Por su parte, el presidente de la SFV Peter Knäbel pidió una aplicación mucho más coherente y unificada de las reglas arbitrales de cara al futuro: “No queremos ser malos perdedores. Estamos tristes, es comprensible al día siguiente del partido. Pero, sobre todo, estamos orgullosos”, afirmó Knäbel ante los periodistas.

Suiza despidió de una Copa del Mundo en la que logró meterse entre las ocho mejores naciones futbolísticas del planeta, dejando en el camino a rivales de peso como la Selección Colombia en octavos de final, antes de tropezar con la Albiceleste.

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