5 objetos que están bloqueando la señal de WiFi en casa sin darte cuenta

Algunos objetos comunes en casa podrían estar afectando la calidad de la señal de WiFi. Si te quejas constantemente de que la conexión a internet es lenta, quizás no se trate del proveedor del servicio sino de la ubicación del router.

Según expertos, esto ocurre debido a que las ondas electromagnéticas con las que trabajan las redes de WiFi podrían ser absorbidas o bloqueadas parcialmente por algunos materiales. La buena noticia es que basta solo con cambiar de lugar un mueble o mover un poco el equipo para solucionar este problema.

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5 objetos en casa que bloquean la señal de WiFi

1. Espejos grandes y televisores

Gracias a la capa metálica que poseen en su parte posterior, los espejos no solo reflejan la luz, sino también parte de las ondas de radio del WiFi.

Esto también podría ocurrir con los televisores, sobre todo cuando están ubicados entre el router y los dispositivos conectados, señala un artículo publicado por la BBC. Asimismo, este reflejo provoca que la señal cambie de dirección y llegue con menor intensidad a algunas habitaciones.

2. Peceras y acuarios

Si tienes una pecera ubicada entre el router y una computadora, televisor o cualquier dispositivo que requiera de una señal de WiFi, probablemente sientas que la conexión está lenta.

Esto se debe a que el agua tiene la capacidad de absorber las ondas de radio utilizadas por las redes inalámbricas, por lo que se debilitan.

3. Electrodomésticos de cocina

El microondas es uno de los principales enemigos del WiFi, especialmente cuando la red utiliza la banda de 2.4 GHz. Ambos equipos trabajan en frecuencias muy similares, lo que puede generar interferencias mientras el electrodoméstico está en funcionamiento.

Además, refrigeradores, lavavajillas y otros aparatos con grandes estructuras metálicas también dificultan el paso de la señal, reduciendo su alcance.

4. Muebles y estructuras metálicas

El metal actúa como una barrera para las ondas inalámbricas. Colocar el router dentro de un gabinete metálico, cerca de estanterías de acero o detrás de puertas de chapa limita considerablemente la distribución de la señal.

En algunos casos, este efecto es comparable al de una jaula de Faraday, donde las ondas tienen dificultades para salir del espacio cerrado.

5. Paredes gruesas de ladrillo o concreto

Uno de los problemas más comunes para las redes inalámbricas de internet es atravesar paredes de concreto, ladrillo o aquellas que tienen mallas metálicas.

Cada muro de este tipo puede reducir significativamente la intensidad de la señal antes de que llegue a la siguiente habitación. Cuantas más paredes existan entre el router y el dispositivo, menor será la velocidad y la estabilidad de la conexión.

La recomendación principal de los expertos es ubicar el router en un punto central de tu hogar y así distribuir mejor la señal, de modo que llegue a todos los rincones de manera uniforme. Si tienes objetos que interfieren, simplemente muévelos o quítalos.

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