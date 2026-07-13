Anuncian equipos tecnológicos y más sitios web para resolver problemas de la Gran Manzana

Los avances tecnológicos suelen facilitarle la vida a quienes recurren a sus beneficios, y esta vez la administración municipal de la Ciudad de Nueva York está decidida a invertir más en equipos tecnológicos que ayuden a resolver problemas cotidianos que enfrentan los neoyorquinos.

Así lo anunció este lunes el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, tras revelar que la administración municipal desplegará cinco equipos llamados PIT para facilitar la manera en la que los neoyorquinos se conectan con programas y resuelven problemáticas. Uno de los equipos, que crearán sitios web ágiles, está siendo apoyado por la Fundación Rockefeller, a través del Fondo del Alcalde para el Progreso de la Ciudad de Nueva York.

“El gobierno debe ser tan receptivo e innovador como la gente a la que sirve. Y los neoyorquinos no deberían verse obligados a lidiar con sistemas confusos, obsoletos y cargados de burocracia”, dijo el mandatario local.

“El equipo PIT Crew cambia ese modelo por completo. Estos equipos actuarán con rapidez y determinación para resolver problemas reales, facilitar el uso de los servicios municipales, ofrecer resultados a los trabajadores de Nueva York y promover nuestra agenda de asequibilidad y excelencia en el servicio público”, dijo el Alcalde. “Resulta muy apropiado que nuestro primer proyecto se centre en hacer cumplir la ley ‘Click to Cancel’ (Cancelar con un clic), facilitando así que las empresas rindan cuentas cuando recurren a prácticas abusivas para exprimir a los trabajadores”.

Mamdani explicó precisamente que el primer equipo PIT creará un portal de quejas en línea para hacer cumplir las primeras protecciones de la ley “Click to Cancel”, que busca que los neoyorquinos puedan cancelar suscripciones que no quieren renovar, con un solo click, sin tener que sufrir dolores de cabeza y cobros que no solicitaron.

Dicho equipo trabajará con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) y permitirá que neoyorquinos presenten fácilmente quejas contra empresas que atrapan a los clientes en suscripciones costosas y difíciles de cancelar.

El burgomaestre señaló que en total habrá cinco equipos PIT, que tendrán diseñadores, ingenieros, investigadores de usuarios y expertos en datos, quienes “trabajarán junto a las agencias municipales y los neoyorquinos para diseñar, desarrollar y lanzar soluciones digitales en cuestión de meses”, en vez de gastar recursos en compañías externas de consultoría.

La concejal Carmen De la Rosa, presidenta del Comité de Tecnología del Concejo Municipal, destacó que la tecnología debe estar al servicio de todos y aplaudió que la administración local promueva medidas para facilitar la resolución de problemas públicos mientras crea nuevas oportunidades laborales.

“La ciudad de Nueva York siempre ha sido una cuna de innovación y avance tecnológico, sirviendo de ejemplo sobre cómo la inversión en modernidad puede transformar un bien público. Y sé que la tecnología tiene el potencial de resolver problemas cotidianos de los neoyorquinos —como la vivienda y la asequibilidad— si la implementamos de manera responsable, equitativa y estratégica”, dijo la líder legislativa.

“Nos entusiasma ver cómo se materializa una visión de eficiencia a través de los equipos PIT, brindando oportunidades para que el talento joven dé forma al futuro de su ciudad y facilitando, al mismo tiempo, que se exijan responsabilidades a quienes actúan indebidamente, todo ello en beneficio de los neoyorquinos”, destacó la política latina.

Lisa Gelobter, comisionada de la OTI (Oficina de Tecnología e Innovación), destacó que la iniciativa municipal agilizará procesos para resolver problemas públicos de la mano de agencias, poniendo la tecnología al servicio de los neoyorquinos.

“En pleno siglo XXI, todo servicio gubernamental es, en cierto modo, un servicio digital. La tecnología ya no es solo el mecanismo interno mediante el cual opera el gobierno; es la forma en que la gente percibe y experimenta la administración pública”, dijo la funcionaria, quien destacó que procesos que a veces resultan confusos, o pasos innecesarios, al ser eliminados facilitan las cosas.

“Una experiencia más sencilla refuerza la confianza. Los neoyorquinos no deberían tener que entender cómo está organizado el gobierno para acceder a los servicios que necesitan. Nuestra labor es lograr que el gobierno funcione mejor para las personas”, manifestó la Comisionada. “El equipo PIT Crew nos ofrece una nueva manera de conseguirlo: colaborando con las agencias para comprender los problemas, probar ideas con rapidez, implementar soluciones, aprender de usuarios reales y demostrar qué funciona”.

Y al referirse a la iniciativa, que también busca ayudar a impulsar la agenda de asequibilidad y excelencia pública del Alcalde y conectar a la Ciudad mejor con comunidades desatendidas, Katherine Jin y el Dr. Ajeet Singh (MD, MPH), del comité Tech Action OC de NYC-DSA, advirtieron que la Ciudad está dando pasos importantes para atraer y desarrollar talento interno, en lugar de destinar el dinero de los contribuyentes a empresas de consultoría y grandes compañías tecnológicas

“Estamos tomando una decisión clara. Apostamos por una visión positiva de la tecnología: una visión que rechaza basarse en la explotación y que, por el contrario, permite a los neoyorquinos disfrutar de mayores libertades en su calidad de inquilinos, trabajadores, consumidores y vecinos”, dijeron los expertos. “Al lanzar herramientas como la norma de “un clic para cancelar” (Click-To-Cancel) y otros proyectos futuros del equipo PIT Crew, la administración Mamdani se compromete a crear tecnologías de interés público que respondan a las necesidades materiales de los neoyorquinos”.

Alondra Nelson, exdirectora interina de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, mencionó que la clave del éxito de la iniciativa está en la manera en que se desarrolle e implemente.

“Si se hace bien, el gobierno digital puede ayudar a millones de personas a ahorrar cientos de millones de dólares, así como innumerables horas de tiempo. Si se hace mal, puede resultar costoso, inútil, discriminatorio o incluso peligroso”, dijo la experta.