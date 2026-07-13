Mamdani ampliará la lista de enclaves inmigrantes de Nueva York tras críticas por exclusiones

El alcalde de la ciudad Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que ampliará la lista oficial de enclaves inmigrantes de la ciudad después de que diversas comunidades expresaran su inconformidad por haber quedado fuera del mapa elaborado para orientar a los visitantes del Mundial 2026.

NBC New York indicó que, durante una conferencia de prensa el pasado viernes, Mamdani aclaró que el listado de 30 barrios no pretendía representar a todas las comunidades étnicas de la ciudad. Explicó que el mapa nunca fue concebido como un inventario completo de los más de 200 grupos inmigrantes que forman parte de NYC y adelantó que se realizarán modificaciones para incorporar nuevos vecindarios.

Uno de los primeros cambios confirmados será la incorporación de Little Italy, un histórico barrio de Manhattan que no apareció en la versión difundida por la administración municipal. El alcalde indicó que habrá más actualizaciones, aunque por ahora no precisó qué otras comunidades serán agregadas.

“Claramente, no es una lista exhaustiva de las más de 200 comunidades étnicas que consideran nuestra ciudad su hogar, y realizaremos cambios adicionales en el futuro para reflejar eso”, afirmó Mamdani al responder a los cuestionamientos de la prensa.

El alcalde también explicó que el mapa no fue creado por su administración, sino que tuvo su origen en 2023 bajo el gobierno anterior. Según detalló, al asumir el cargo, únicamente se añadieron algunos barrios adicionales antes de publicar la guía destinada a los miles de aficionados que llegarían a Nueva York durante la Copa del Mundo.

Las comunidades que reclamaron su exclusión del mapa

La publicación del mapa generó críticas entre representantes de varias comunidades. Italianos, irlandeses y judíos manifestaron que algunos de sus barrios tradicionales fueron omitidos pese a su importancia histórica y cultural dentro de la ciudad.

En Mulberry Street, considerada el corazón de Little Italy, comerciantes y residentes expresaron su decepción. Algunos señalaron que la exclusión no solo afecta la visibilidad del barrio ante los turistas internacionales, sino también el reconocimiento de la herencia cultural italiana en Nueva York.

Las críticas también llegaron desde la comunidad irlandesa, cuyos representantes señalaron que barrios como Woodlawn, en El Bronx, y Breezy Point, en Queens, tampoco fueron incluidos en el mapa oficial. De igual forma, algunos integrantes de la comunidad judía cuestionaron que la sección jasídica de Williamsburg no apareciera entre los enclaves destacados.

Andrew Z, un residente judío de Little Ukraine, sostuvo al medio citado anteriormente que, si el objetivo del alcalde es mostrar a NYC como una ciudad construida por inmigrantes, el reconocimiento debe ser lo más amplio posible. En su opinión, la selección dejó fuera a comunidades con una presencia significativa y una larga trayectoria en la ciudad.

Ante los señalamientos, colaboradores de Mamdani recordaron que la administración sí incorporó varios barrios que no figuraban en versiones anteriores del mapa. Entre ellos destacan Little Senegal, Little Egypt, Little Palestine y Little Odessa, este último conocido por albergar una importante población de inmigrantes judíos provenientes de Europa del Este.

El debate sobre qué debe considerarse un enclave inmigrante

El debate también abrió una discusión sobre el criterio utilizado para definir qué constituye un enclave inmigrante. Para algunos sectores, el mapa debería reconocer barrios con una fuerte identidad cultural independientemente de si actualmente concentran una gran población nacida en el extranjero.

El historiador de Nueva York Tyler Anbinder, quien participó como asesor en la película “Gangs of New York”, defendió el enfoque utilizado por la administración municipal. Según explicó, el propósito del mapa es reflejar dónde viven actualmente las comunidades inmigrantes y no necesariamente destacar los barrios que históricamente fueron centros de llegada de diferentes nacionalidades.

Anbinder consideró que muchas de las críticas parten de una confusión entre los conceptos de “enclave inmigrante” y “enclave étnico”. A su juicio, si el objetivo fuera representar a todas las comunidades culturales de la ciudad, el proyecto debería adoptar una definición distinta que incluyera tanto los barrios históricos como aquellos que mantienen una identidad étnica consolidada.

Sigue leyendo:

* Fue un “error”: Mamdani luego de que el Departamento de Estado bloqueara reunión entre su comisionada y embajador de Irán en la ONU

* Nueva York es el estado con más “estrés financiero” en EE.UU., según búsquedas en Google

* Nueva York tiene el suburbio con el mejor ingreso en todo EE.UU: Scarsdale