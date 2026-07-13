Conor McGregor sobre lesión: “Estoy conmocionado, no puedo creer lo que sucedió”

Luego de su precoz y accidentado regreso a la UFC, Conor McGregor aseguró estar “conmocionado” tras la lesión de rodilla que lo dejó fuera de combate en apenas 69 segundos frente a Max Holloway en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

A través de X, el irlandés explicó que no tenía ninguna molestia previa antes de apoyar la pierna derecha para lanzar una patada al inicio del duelo del UFC 329.

El movimiento lo derribó tres veces y obligó al árbitro Mike Beltrán a detener la pelea por nocaut técnico.

“Estaba tan afilado y tan preparado para esta pelea que no puedo creer lo que ha sucedido”, escribió el irlandés en X.

“Decir que no estaba concentrado al entrar a la pelea es una tontería. Estaba tranquilo, preparado y seguro de mí mismo. Estoy conmocionado por lo ocurrido”, confesó.

McGregor insistió en que la lesión surgió sin aviso. “No tenía ninguna lesión antes de la pelea. Estuve lanzando patadas, apoyando el peso y saltando durante todo el campamento de entrenamiento, así como entre bastidores antes de la pelea. Esto surgió de la nada”, explicó.

I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face? — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

Para describir el daño, usó una metáfora mecánica. “La junta de culata de mi motor se ha reventado. Está destrozada”, dijo sobre una aparente rotura de ligamentos de la rodilla.

“Estoy en un momento terriblemente oscuro. Solo puedo describirlo como un infierno”, añadió.

Pese al golpe emocional y deportivo, McGregor prometió volver a subir al octágono. “Superaré esto. Nada me detendrá. Volveré”.

My head gasket is gone. Destroyed. I had no injury / injuries going into the fight. I was throwing kicks, planted and jumping, all throughout camp as well as backstage before the fight. This came out of nowhere. I am beyond dark here. I can only describe it as hell. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2026

Del otro lado, Holloway, quien bromeó diciendo que dejó a McGregor “con las rodillas débiles”, le dedicó un mensaje de respeto y apoyo.

“Gracias, Conor, por la pelea. Hizo falta mucho valor para salir a pelear después de estos últimos años. Mis oraciones para una pronta recuperación”, dedicó.

Not the outcome we wanted but Gods plan is always the right one. Thank you Conor for fight. Took a lot to make that walk after these past few years. Sending prayers for a speedy recovery. Shout out to my family, team , friends and blessed expressers for the support. What a life? pic.twitter.com/MojRS7Xccc — Max Holloway (@BlessedMMA) July 12, 2026

La lesión revive un patrón que persigue a McGregor. En 2021, su última aparición, también quedó fuera por un daño grave en la pierna tras lanzar una patada que terminó en fractura de tibia y fíbula.

Desde entonces no había competido, aunque sí había sido noticia por asuntos legales fuera del deporte. El regreso, aun así, fue millonario. McGregor recibió más de $15 millones de dólares, una de las bolsas más altas en la historia de la promotora.



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