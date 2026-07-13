Cristo Fernández, actor mexicano de Ted Lasso, debutó como profesional a los 35 años en la USL

Cristo Fernández, el actor que interpreta a Dani Rojas en la serie Ted Lasso, tuvo por fin su estreno profesional con El Paso Locomotive en la USL Championship.

El pasado domingo, dos meses después de firmar con el club, el mexicano sumó sus primeros minutos en la USL Cup ante New Mexico United.

Fernández, delantero como su personaje, entró al partido en el minuto 79 luciendo el dorsal 91. En su breve participación recibió una tarjeta amarilla. El Locomotive terminó cayendo 2-0.

En mayo de 2026, El Paso Locomotive hizo oficial la contratación en redes sociales de Cristo para desempeñarse en la posición de delantero. Pasó un periodo de prueba de dos meses con el equipo.

Cristo, quien en la serie interpreta a un futbolista mexicano llamado ‘Dani Rojas’, pareció tomarse el guion al pie de la letra. Ya en marzo había aparecido en un amistoso de pretemporada con El Paso Locomotive de la USL Championship.

Fernández disputó un partido amistoso contra el New Mexico United. También fue fotografiado entrenando durante ese fin de semana.

El mexicano, que encarnó el personaje de un futbolista para el equipo imaginario AFC Richmond por tres temporadas en ‘Ted Lasso’, estuvo a punto de ser futbolista profesional antes que actor.

Jugó fútbol hasta los 15 años en la academia Tecos FC, entonces un equipo mexicano de primera división. Sin embargo, dos lesiones de rodilla cambiaron su futuro deportivo.

Su sueño truncado le animó a estudiar Comunicación en la Univa. Tras dedicarse a la actuación, se mudó al Reino Unido para cursar una maestría en la Guildford School of Acting de la Universidad de Surrey.

En 2017 fundó su propia compañía cinematográfica, Espectro MX Films, con la que comenzó a producir y coproducir proyectos independientes.

Su salto a la fama llegó con ‘Ted Lasso’, la serie de Apple TV con Jason Sudeikis como protagonista. Ese papel le abrió puertas en cine y tuvo apariciones en producciones como Venom y Sonic.



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