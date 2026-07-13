El insólito “zapatazo” que costó la derrota a las New York Liberty en Toronto en la WNBA (Video)

La estelar alera de las New York Liberty Betnijah Laney-Hamilton fue expulsada en los minutos finales de la derrota 93-91 ante Toronto en la WNBA, tras un insólito incidente en el que arrojó un zapato que terminó impactando en la espalda de la jugadora rival Marina Mabrey.

El incidente ocurrió a falta de 1:48 para el silbatazo final, con el marcador empatado y la tensión al máximo. Durante una transición, a la pívot de las Liberty, Jonquel Jones, se le desprendió una zapatilla. En su intento por agilizar el juego y devolverle el calzado a su compañera, Laney-Hamilton recogió el zapato y lo lanzó a lo largo de la pista.

Sin embargo, el envío resultó errático y el calzado golpeó de lleno en la espalda a Marina Mabrey. Tras revisar los monitores de video, el cuerpo arbitral catalogó la acción como lanzamiento de un “proyectil en la cancha”, decretando una falta técnica que supuso la segunda del partido para la jugadora de Nueva York y su consecuente expulsión automática. El tiro libre derivado de la infracción rompió la paridad y encaminó el triunfo de Toronto.

Tanto Laney-Hamilton como Mabrey habían mantenido intensos intercambios verbales durante todo el compromiso, al punto de recibir una doble falta técnica en el tercer cuarto. Pese al aparatoso momento y a la furia inicial de Mabrey, la propia jugadora de Toronto le restó mala intención al asunto tras el encuentro.

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