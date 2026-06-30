LeBron James se va de Los Angeles Lakers: jugará en otro equipo la próxima temporada de la NBA

LeBron James no seguirá en Los Ángeles Lakers. El veterano de 41 años, uno de los nombres más grandes de la NBA, decidió entrar en la agencia libre y buscar un nuevo destino para la próxima temporada, poniendo fin a ocho años en la franquicia angelina.

Este martes, a través de un comunicado, la franquicia confirmó el fin de la relación laboral. “LeBron James es uno de los mejores atletas de la historia”, inicia el escrito.

“Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluyendo el título que nos guio a conseguir en 2020 en las circunstancias más difíciles imaginables y los innumerables récords que batió con la camiseta púrpura y dorada. Le deseamos todo lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte muy querida de la familia de los Lakers”, concluyeron en X.

Thank you, LeBron ?? pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

La decisión llegó horas antes de la apertura oficial de la agencia libre. En su última campaña, el cuatro veces campeón promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias.

Aun así, los Lakers quedaron fuera en la segunda ronda ante Oklahoma City Thunder. James llega a la agencia libre con interés real en el mercado.

La transmisión en vivo de LeBron y Curry

La salida de LeBron James de los Lakers fue confirmada por el propio jugador, que lo hizo público en una transmisión en vivo. En ese mensaje, James explicó que no renovará con la franquicia y que escuchará ofertas desde el primer minuto de la agencia libre.

???? | INCREÍBLE: La estrella de la NBA LeBron James hizo un vivo desde el gimnasio después de recibir la noticia de que lo están traspasando a los Warriors para jugar con Stephen Curry y Anthony Davis.



“Hombre, estoy tan emocionado, ahora tengo otra oportunidad de ganar un? pic.twitter.com/3EhpSyUA72 — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) June 30, 2026

Horas después, Steph Curry realizó su propia transmisión en vivo. El base de Golden State conversó con sus seguidores, pero dejó caer comentarios que encendieron las especulaciones.

Curry aseguró que los Warriors harán “todo lo posible” para volver a competir al máximo nivel y habló de LeBron con admiración, señalando que jugar junto a él sería “un privilegio”.

Además, según reportes, los Golden State Warriors aparecen como uno de los equipos mejor posicionados para intentar su fichaje.

La salida de Draymond Green, quien rechazó su opción de jugador por $27.6 millones de dólares, abrió espacio salarial para un posible movimiento que incluso podría incluir un intercambio mayor con Washington Wizards por Anthony Davis.

A pesar de las lesiones que lo limitaron a 60 partidos y le cortaron su histórica racha de 21 selecciones All-NBA, James mantuvo un nivel competitivo en postemporada, aumentando sus minutos y liderando a los Lakers en la serie de primera ronda ante Houston Rockets.

Con 42 años por cumplir en diciembre, LeBron encara el que podría ser el último capítulo de su carrera.



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