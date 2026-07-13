“Es un gran honor”: hermana de Lindsey Graham completará su mandato en el Senado de Estados Unidos

Darline Graham Nordone, hermana del fallecido senador republicano Lindsey Graham, fue designada este lunes como sustituta temporal para ocupar el escaño de Carolina del Sur en el Senado de Estados Unidos hasta el próximo mes de enero, cuando concluya el mandato.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunció el nombramiento durante una conferencia de prensa en el Capitolio estatal.

“Es un gran honor”

Una persona familiarizada con el proceso de designación, que no estaba autorizada a hablar públicamente, señaló a The Associated Press que Nordone asumirá oficialmente el cargo el miércoles.

Será la primera mujer de Carolina del Sur en representar al estado en el Senado estadounidense.

“Es un gran honor”, declaró Nordone al aceptar la designación, acompañada por miembros del equipo y asesores de campaña de su hermano, algunos visiblemente emocionados.

“Lindsey siempre ha estado ahí para mí. Y ahora, yo estaré ahí para él”, añadió.

Graham murió el sábado por la noche a los 71 años. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos, pero su hermana fue una figura cercana durante gran parte de su trayectoria política. Lo acompañó en eventos públicos y apareció en algunos anuncios de sus campañas electorales.

La relación entre ambos estuvo marcada por una historia familiar difícil. Tras la muerte temprana de sus padres, Graham asumió la responsabilidad de cuidar a su hermana y posteriormente se convirtió en su tutor legal.

Nordone también estuvo presente cuando el senador presentó la documentación para buscar un quinto mandato este año, junto con familiares y allegados.

“Lindsey, te extraño más de lo que puedo expresar con palabras”, dijo Nordone con la voz entrecortada. “Pero voy a hacerlo. Puedo”, afirmó.

McMaster explicó que habló con Nordone en las primeras horas del domingo, poco después de la muerte del senador, y le pidió que aceptara la responsabilidad. También afirmó que el presidente Donald Trump respaldó la decisión cuando fue consultado, y posteriormente expresó su apoyo al nombramiento.

Carrera por el escaño

La designación temporal abre paso a una contienda especial para definir quién ocupará el puesto de Graham durante el próximo mandato. Las elecciones primarias republicanas especiales están previstas para agosto, mientras que la elección general se celebrará el 3 de noviembre.

El proceso podría enfrentar dificultades logísticas debido a los plazos establecidos por la legislación federal para el envío de boletas a militares y votantes en el extranjero. De acuerdo con AP, las fechas previstas para las primarias podrían entrar en conflicto con los requisitos federales de distribución anticipada de papeletas.

El escaño de Graham ha generado un fuerte interés dentro del Partido Republicano de Carolina del Sur, donde varios políticos consideran la posibilidad de competir por la candidatura.

Entre los nombres mencionados figuran la vicegobernadora Pamela Evette, la representante Nancy Mace y el legislador Russell Fry. También han surgido versiones sobre el posible interés del empresario Mark Lynch y del exgobernador Mark Sanford.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habría recibido contactos sobre la posibilidad de asumir el puesto, aunque personas cercanas a él indicaron que no estaría interesado, de acuerdo con la agencia de noticias.

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