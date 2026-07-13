Joe Cole apunta a Messi y da por eliminada a Argentina: “Hay que mandarlo a dormir”

La leyenda de Inglaterra, Joe Cole, encendió la previa de la semifinal contra Argentina asegurando que el conjunto europeo es superior a la albiceleste y que no teme enfrentarse a Messi por primera vez en la historia.

“A Messi hay que mandarlo a dormir”, dijo el exmediocampista inglés, hoy panelista en The Rest is Football. La discusión nació en pleno programa, frente a figuras como Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards.

Este último intentó frenar el entusiasmo de Cole: “No puedes decir eso. Puedes decirlo cuando falten dos minutos”, le advirtió, pero Cole no se desdijo.

“No, lo digo ahora. Tenemos mucha velocidad para las fortalezas de Argentina. Vamos a llegar a la final del Mundial. Lo siento en mis huesos”, insistió.

A sus palabras se sumó Ally McCoist, exdelantero escocés, quien reforzó la idea de que Inglaterra llega mejor parada.

“En este momento, Inglaterra es el tercer mejor equipo que queda en el torneo. Pero la buena noticia es que es mejor que su rival. Yo pienso que Inglaterra es mejor que Argentina”, afirmó.

La declaración añade tensión y genera polémica alrededor de un enfrentamiento que está cargado de historia y de peso histórico por la Guerra de las Malvinas.

También por el partido del Mundial de 1986, donde Argentina eliminó a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona. Uno de ellos no debió subir al marcador y es conocido como “la mano de Dios”. Messi nunca ha enfrentado a Inglaterra en toda su carrera.

Argentina e Inglaterra juegan el miércoles 15 de julio en la semifinal del Mundial 2026. El partido se disputa en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta.

Ese día se conocerá ya la final del MetLife Stadium, ya que Francia y España se verán las caras 24 horas antes en el AT&T Stadium de Dallas.

El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra fue hace casi 21 años, en un amistoso internacional disputado el 12 de noviembre de 2005 en Ginebra, Suiza.

Inglaterra ganó 3-2 con goles de Michael Owen (2) y Wayne Rooney. Del lado argentino marcaron Hernán Crespo y Walter Samuel.



Sigue leyendo:

· Harry Kane revela que jugó golf con Trump antes del Mundial 2026: “Es bastante bueno”

· Jordan Henderson se fracturó el brazo en la celebración de Inglaterra en el Azteca y se pierde lo que queda de Mundial 2026

· Bellingham consuela a Gilberto Mora e intercambian playeras tras eliminación de México ante Inglaterra