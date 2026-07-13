Lamine Yamal aseguró que España “no le tiene miedo a nadie” antes del duelo ante Francia

España y Francia disputarán en Dallas una de las semifinales del Mundial 2026, en un vibrante duelo que muchos catalogaron como una final adelantada, pero que por el desempeño visto en la justa internacional, los galos en el papel parten como favoritos para llevarse la victoria, sin embargo Lamine Yamal destacó que no tienen miedo a nadie, pues son los campeones de Europa.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro ante los galos, Lamine Yamal reafirmó que en la Selección de España no le temen a ningún rival y resaltó que son los actuales monarcas de la Eurocopa, en la que vencieron a Inglaterra, otro de los Semifinalistas de la máxima justa.

“No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido”, declaró.

Lamine Yamal has no fear ahead of facing France in the FIFA World Cup Semifinals pic.twitter.com/T9Dk9n2694 — FOX Sports (@FOXSports) July 13, 2026

El extremo del Barcelona también señaló que la ofensiva con la que cuentan los franceses puede

“El partido va a tener fases. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las facetas. Su poderío en ataque puede ser algo bueno para nosotros”, analizó.

Yamal quiere regalarse una final

Lamine Yamal celebró su cumpleaños 19 con una conferencia de prensa previa a la semifinal entre España y Francia, donde comentó que su regalo ideal sería disputar la final en Nueva York.

“Gracias a todos por venir a mi cumpleaños. Me regalaría una victoria y poder ir a Nueva York”, expresó, directo y fiel a su estilo, el jugador del FC Barcelona.

Con una corta, pero impactante carrera, Yamal admitió que el duelo de este martes será el partido más importante de su vida, por encima de cualquiera que haya disputado con La Roja o con el propio Barcelona.

“Está en el Top 1, es el partido más importante que voy a jugar. Estoy contento de llegar a este momento, estamos muy ilusionados, yo sobre todo, pero sin duda será el partido más importante”, recalcó.

Lamine Yamal on the expectations ahead of facing France tomorrow pic.twitter.com/Wd7Sb1Joyo — FOX Sports (@FOXSports) July 13, 2026

Y para quienes lo han criticado por su falta de goles, el delantero no dudó en aceptar el reto de marcar ante Francia, como lo hizo en la semifinal de la Eurocopa.

“No me preocupan los goles, sería especial marcar en partidos así, acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día muy especial”, afirmó.

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