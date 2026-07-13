Revelan la causa preliminar de la muerte del senador Lindsey Graham

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, falleció a causa de una disección aórtica relacionada con el endurecimiento de las arterias, según un informe preliminar del médico forense divulgado este lunes.

De acuerdo con el reporte, reseñado por The Associated Press, Graham sufrió un desgarro en la pared interna de la aorta, la principal arteria del cuerpo. El informe señala que la lesión estaba asociada con arterias endurecidas, aunque la causa oficial de la muerte será determinada una vez concluyan los análisis toxicológicos y microscópicos.

El senador por Carolina del Sur murió el sábado por la noche, apenas dos días después de cumplir 71 años. Inicialmente, su oficina informó que había sufrido una “breve y repentina enfermedad”, sin ofrecer mayores detalles sobre su estado de salud.

Tras conocerse el informe preliminar, el presidente Trump lamentó la muerte de Graham y aseguró que lo consideraba “como un miembro de la familia”. El mandatario también reveló que había conversado con el senador la noche del sábado, poco después de que este regresara de un viaje a Ucrania.

Trump afirmó que Graham “sonaba un poco cansado, pero perfecto” durante esa llamada y ordenó que las banderas de Estados Unidos permanezcan a media asta hasta el próximo sábado por la noche en señal de duelo, indicó la agencia de noticias.

Graham fue una de las figuras más influyentes del Partido Republicano en materia de política exterior y uno de los principales asesores de Trump en asuntos internacionales, incluidos los relacionados con Rusia e Irán.

El viernes, un día antes de su fallecimiento, había anunciado un acuerdo con la administración para impulsar un paquete de sanciones contra Rusia.

Además de presidir el Comité de Presupuesto del Senado, desempeñó un papel fundamental en la aprobación de iniciativas republicanas durante el segundo mandato de Trump y mantuvo una estrecha relación con el mandatario, pese a que ambos protagonizaron fuertes enfrentamientos durante la campaña presidencial de 2016.

Su fallecimiento abre ahora el proceso para designar un reemplazo temporal en el Senado. De acuerdo con la legislación de Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster nombrará a un sustituto hasta que se celebren unas elecciones especiales para cubrir el escaño.

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