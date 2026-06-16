Apuñalamiento en restaurante mexicano Chipotle en Nueva York; 3 adolescentes detenidos

Un joven de 17 años fue apuñalado en un restaurante de la cadena Chipotle en Midtown West Manhattan (NYC) ayer a media tarde.

La víctima fue apuñalada en el torso en el establecimiento de comida rápida mexicana situado en la 8va Avenida cerca de la calle 52, alrededor de las 2:40 p.m. del lunes, según las autoridades. Un empleado del restaurante dijo que reconoció a la víctima como un estudiante de una escuela secundaria local que suele frecuentar el restaurante.

El menor se encontraba con unos amigos cuando unos adolescentes rivales irrumpieron en el local y lanzaron el ataque. “Apareció el otro grupo y se les echaron encima de golpe”, relató el empleado a Daily News. “Lo apuñalaron en el abdomen. Se quedó en el suelo hasta que llegaron los paramédicos”.

Otro trabajador describió el caos que se desató cuando más de una docena de adolescentes se enzarzaron en una pelea dentro del restaurante. “Saltaban y caminaban sobre las mesas. Fue un verdadero desastre”, comentó.

Los servicios de emergencia trasladaron a la víctima a un hospital local en condición estable. El Chipotle permaneció cerrado durante unos 30 minutos mientras la policía investigaba el ataque. La policía detuvo a tres adolescentes, pero en el momento no se han anunciaron cargos en su contra.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas es constante. En particular los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad. La tendencia pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

En enero un joven de 27 años fue apuñalado durante una acalorada discusión dentro de un restaurante McDonald’s en Times Square.

