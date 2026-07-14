Haaland aterrizó en Noruega con un whisky dentro de un mapache disecado: vale $750 dólares y los fans ya lo agotaron

Erling Haaland aterrizó en Noruega con un souvenir inesperado directo desde Estados Unidos. Se trata de un mapache disecado que abrazaba una botella de whisky, comprado en Dallas por $750 dólares y convertido en fenómeno viral tras su llegada a Oslo.

La escena, tan insólita como comentada, terminó siendo más viral que el multitudinario recibimiento a la selección tras su histórica actuación en el Mundial 2026.

El delantero apareció en el aeropuerto sosteniendo la pieza decorativa adquirida en Wild Bill’s Western Store, en Dallas. El objeto, un mapache con estética vaquera y una botella de whisky, se volvió tendencia y se agotó en cuestión de horas después de que la imagen recorriera redes y medios.

Incluso la tienda texana difundió la compra en redes y eso convirtió el souvenir en una pieza más que codiciada para los fans. En la descripción del artículo, la marca lo presentaba como un objeto con guiño humorístico y sabor local.

Erling Haaland has returned to Norway, and it looks like he brought home a $750 Whiskey Raccoon from Wild Bill's Western Store in Dallas, Texas. What an authentic piece of American culture. pic.twitter.com/SsnwZlEgOZ — Joe Pompliano (@JoePompliano) July 13, 2026

Haaland alimentó el furor al publicar la foto con el mensaje “Me siguió hasta casa”, invitando a sus seguidores a ponerle nombre al mapache.

Recibimiento a Noruega tras Mundial 2026

Más de 90.000 personas llenaron las calles de Oslo para celebrar la mejor actuación mundialista en la historia de Noruega, que volvió a una Copa del Mundo después de 28 años y alcanzó los cuartos de final.

La selección, liderada por los siete goles de Haaland, fue recibida como una heroína nacional. El momento más inesperado de la jornada lo protagonizó el príncipe heredero, que tomó un tambor y marcó el ritmo del famoso “remo vikingo” junto a jugadores y aficionados.

La “remada vikinga”, popularizada por los aficionados noruegos en competiciones internacionales, se ha convertido en una marca registrada del equipo y en uno de los momentos más icónicos del Mundial 2026.

El festejo sigue la línea del “Viking Clap” islandés, que se volvió viral en la Euro 2016. En esta versión noruega, los fanáticos se sientan hombro con hombro, como si ocuparan una embarcación vikinga, y comienzan a remar al ritmo de un tambor que acelera progresivamente.



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