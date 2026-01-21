Chick-fil-A celebra el 14 de febrero con sus icónicas bandejas en forma de corazón

Chick-fil-A lanza una serie de ofertas exclusivas para el 14 de febrero con el objetivo de ofrecer una experiencia culinaria única a través de su empaque temático de bandejas de corazón.

Más allá de las celebraciones tradicionales del Día de San Valentín, la cadena presenta opciones ideales para el casual dating y las reuniones familiares en casa. Su propuesta incluye una variedad de productos que abarca desde opciones dulces, como brownies y galletas, hasta clásicos salados como nuggets y Chick-n-Minis.

Estas alternativas están diseñadas para cubrir todos los momentos del día, desde el desayuno hasta la cena, demostrando que no son “solo para parejas”, sino también para compartir con amigos y familiares.

El amor no siempre necesita palabras; a veces, se expresa mejor a través de los sabores que más nos gustan. Esta temporada, la noticia que está marcando tendencia en el mundo del casual dining es el regreso de las bandejas de Chick-fil-A. No es solo comida rápida, es un gesto pensado para compartir momentos especiales, combinando la calidad de siempre con un toque de ternura irresistible.

Un menú para cada corazón

Como mencionamos la cadena tiene varias opciones sea que prefieras algo salado para compartir o un detalle dulce para cerrar con broche de oro, estas son los productos opciones disponibles en este formato especial de temporada:

Chick-fil-A Nuggets (30 unidades): El clásico infaltable para los amantes del pollo . Ideales para una cena relajada y llena de sabor.

El clásico infaltable para los . Ideales para una cena relajada y llena de sabor. Chick-n-Minis (10 unidades): Perfectos para sorprender a alguien desde temprano. Estos mini sándwiches de desayuno son la dosis exacta de energía y cariño.

Perfectos para sorprender a alguien desde temprano. Estos son la dosis exacta de energía y cariño. Galletas con Trozos de Chocolate (6 unidades): Recién horneadas y con esa textura suave que a todos nos encanta; el detalle listo para endulzar el momento .

Recién horneadas y con esa textura suave que a todos nos encanta; el detalle listo para . Brownies de Chocolate Fudge (12 mitades): Para los paladares más exigentes, esta es una explosión de chocolate intenso que garantiza una sonrisa en cada bocado.

¿Cómo conseguir tu bandeja de corazón?

Es importante recordar que estas bandejas son de edición limitada y están disponibles únicamente en restaurantes participantes. Para asegurar tu regalo, te recomendamos seguir estos pasos:

Usa la App de Chick-fil-A: Es tu herramienta principal. A través de ella puedes verificar en tiempo real si tu restaurante local tiene existencias y evitar viajes innecesarios. Pide a domicilio: Si el trabajo o la distancia te impiden estar presente, utiliza el servicio de entrega. Es la forma más eficiente de enviar una sorpresa directamente a la puerta de esa persona especial. Tarjetas de regalo electrónicas: Si tienes dudas sobre qué menú elegir, ¡no te compliques! Envía una tarjeta digital para que tus seres queridos seleccionen su combinación favorita y la carguen en su cuenta Chick-fil-A One.

