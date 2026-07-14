Videos muestran parte de intervención en la que colombiano Joan Sebastián Guerrero murió a manos de agentes de ICE en Maine

NUEVA YORK – En unas declaraciones unas 12 horas después de los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le dispararon fatalmente ayer a un hombre en una intersección en Biddeford, Maine.

Sin embargo, el comunicado carece de detalles clave como que la víctima no era el objetivo inicial de las autoridades como trascendió posteriormente.

El parte de prensa compartido por la red social X, a eso de las 10:40 p.m., señala que aproximadamente, a las 7:00 a. m. de este lunes agentes de ICE realizaban labores de vigilancia dirigida “en el último domicilio conocido de un inmigrante indocumentado con una orden de expulsión definitiva”.

“Dicho individuo salió de la residencia en un vehículo. Los agentes de ICE intentaron interceptar el vehículo; este trató de huir del lugar y, ante el temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, compartió el DHS.

La información añade que “el conductor del vehículo recibió un impacto de bala y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia”.

La agencia indicó que el individuo falleció a consecuencia de las heridas sufridas.

El Departamento de Policía de Biddeford y el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) acudieron al lugar. El DHS agregó que notificaron a la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS.

“Como ocurre en todo caso de uso de armas de fuego, se llevará a cabo una investigación. Se trata de una situación en desarrollo y se informará al público a medida que se disponga de más datos”, puntualizaron desde la agencia.

El DHS tampoco especificó a qué se refirían con temor por la seguridad pública.

Portland Press Herald reportó que la Oficina del Fiscal General de Maine argumentó que un agente disparó, luego de que el hombre supuestamente condujera “en dirección al oficial” en su intento de huida.

El efectivo, que no ha sido identificado, sería suspendido de sus funciones, según anticipó dicha oficina.

El fallecido fue identificado por un vecino como Joan Sebastián Guerrero, un padre de 26 años originario de Colombia. El migrante contaba con autorización para trabajar en EE.UU. y tenía número de Seguro Social, reveló la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine.

La víctima fatal de agentes de ICE en Maine fue identificada como Joan Sebastián Guerrero, de 26 años. Foto: Facebook

La oficina del senador de Maine, Angus King, declaró que Guerrero “NO era el objetivo de la orden”. El legislador se refirió a una conversación con el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

La policía de Biddeford informó que solo brindaron seguridad en el lugar de los hechos y no participaron de la intervención. No se ha confirmado la identidad del agente. La oficina del Fiscal General de Maine indicó que este sería suspendido de sus funciones.

Testigos relataron al mencionado periódico que vieron a la víctima sangrando mientras lo sacaban del auto. El hombre alegadamente le expresó a los agentes que había intentado detenerse.

Daniel Boucher narró que, cuando se preparaba para acudir a su trabajo, escuchó en el exterior de su casa un sonido que parecía de fuegos artificiales.

Desde su ventana, vio una camioneta intentando embestir a un automóvil blanco pequeño en la intersección. Seguidamente detectó a a agentes con chalecos mientras detenían el vehículo y sacaban al conductor.

“Sangraba profusamente por la cabeza”, describió Boucher. “Estaba consciente y hablaba. Decía: ‘Intenté detenerme'”, confirmó el testigo.

Boucher añadió que observó cómo las piernas del hombre dejaban de moverse, mientras yacía en el suelo.

Un análisis de varios videos e imágenes recopiladas por CNN apunta a que, a eso de las 7:17 a.m. de ayer, una cámara ubicada en la puerta de una vivienda captó el sonido de al menos cinco tiros en un periodo de un segundo. Otras imágenes que aparentemente fueron captadas segundos después del tiroteo muestran a la víctima entrando a la intersección antes de que el auto empezara a moverse lentamente en círculos.

En otro ángulo, se puede ver a dos agentes federales de pie cerca del auto de Guerrero mientras uno de ellos tiene su mano en la puerta del lado del conductor aparentemente para tratar de frenar el auto.

Detrás del vehículo, se ve a al menos dos patrullas federales bloqueando el camino, lo que indicaría el área en la que inició el tiroteo.

De repente, se interrumpe el video. Cuando la imagen regresa, se ve a los agentes usando uno de sus vehículos para detener el carro del sospechoso.

Imágenes de la escena muestran cuatro hoyos por los tiros en el cristal frontal del auto del hispano en la zona del conductor. Otra imagen muestra a dos agentes en el exterior del coche por esa misma área, uno de los que jala a Guerrero fuera. El hombre aparenta estar convaleciente mientras lo esposan.

A las 7:21 a.m., se aprecia cuando agentes de la policía local arriban a la escena mientras un oficial de ICE se arrodilla frente al herido.

Aproximadamente, a las 7:23 a.m., unos seis minutos después de los disparos, a oficiales tanto federales como locales se les ve proveyendo asistencia médica al hombre.

Funcionarios de Maine como la gobernadora Janet Mills cuestionaron el proceder de las autoridades.

“Este hecho hace que la tragedia resulte aún más inquietante e indignante, y pone de relieve la manera imprudente y arbitraria en que se llevan a cabo las operaciones de control migratorio en Maine y en todo el país. Esto tiene que terminar”, afirmó Mills en un mensaje por X.

“No podemos permitir que haya gente matando a otras personas de esta manera”

El alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, exigió una investigación exhaustiva y transparente que ofrezca respuestas claras a familiares y a la comunidad en general.

“No podemos permitir que haya gente matando a otras personas de esta manera en nuestro país”, declaró LaFountain.

“Somos un país que necesita una reforma migratoria, pero lo que hemos visto hoy no es eso… Somos una comunidad orgullosa de nuestra historia de inmigración de los siglos XVIII y XIX. Los inmigrantes construyeron esta ciudad y, aún hoy, seguimos acogiendo a más y más inmigrantes de todo el mundo. Un incidente como este resulta realmente duro”, argumentó.

Este caso se suma al de la semana pasada en el que Lorenzo Salgado fue abatido a tiros por agentes en Houston, Texas, cuando intentaron detenerlo como parte de una operación de control.

En ambas instancias, los agentes federales no portaban cámaras corporales.

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