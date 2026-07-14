E. Jean Carroll recibe pago de $5 millones de dólares tras ganar la demanda civil a Trump

La escritora y excolumnista de la revista Elle, E. Jean Carroll, recibió un total de $5.62 millones de dólares correspondientes a la indemnización e intereses generados por la demanda civil por agresión sexual y difamación contra Donald Trump.

La transferencia de los fondos se ejecutó luego del rechazo de los recursos de apelación presentados por la defensa del expresidente estadounidense, informó EFE.

La abogada de la demandante, Roberta Kaplan, confirmó la recepción del dinero mediante un comunicado oficial emitido este martes.

“Hace tres años, un jurado unánime de nueve personas declaró al presidente Trump culpable de agresión sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Hoy nos complace informar que ha recibido la indemnización por daños y perjuicios que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto”, declaró Kaplan.

Proceso judicial complejo en favor de Carroll

El origen de este pago se remonta a 2023, cuando un jurado determinó la responsabilidad de Trump en los hechos ocurridos en 1996 en Manhattan, así como en las declaraciones posteriores donde calificó los señalamientos de “un engaño y una mentira”.

Los fondos entregados a Carroll provienen de un depósito en custodia de $5.55 millones de dólares que Trump colocó en el Sistema de Inversión del Registro Judicial del gobierno federal al iniciar su apelación.

Tras la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a revisar el veredicto, un juez federal de Nueva York ordenó la liberación del dinero acumulado, sumando casi $800,000 dólares en intereses.

Postura de la defensa y litigios pendientes

La defensa de Trump buscaba mantener el bloqueo del dinero y argumentaro que estaban a la espera de una solicitud de reconsideración.

“El demandante solo enfrenta una demora temporal, totalmente compensable con intereses, a menos que la sentencia sea revocada en apelación. Esa ha sido la situación durante todo el proceso de apelación en este caso, y debe permanecer así hasta que se resuelva la solicitud de reconsideración”, indicaron los abogados la semana pasada.

Intento de Trump por detener el pago

Por su parte, Trump había manifestado en sus redes sociales su rechazo a las decisiones judiciales y su intención de mantener los reclamos legales vigentes:

“Continuaré la lucha contra este caso de instrumentalización de la justicia y guerra jurídica en mi contra, incluyendo la ridícula acusación de difamación, con todo mi poder y fuerza”, señaló el presidente en su momento.

Este caso es independiente de otra condena civil dictada en 2024, en la que se ordenó a Trump pagar $83.3 millones de dólares a Carroll por declaraciones emitidas en 2019. Dicho proceso se encuentra actualmente en fase de apelación.

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