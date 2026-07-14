Ecuatoriano dejó 3 niños huérfanos tras chocar su moto en Queens, Nueva York

Jorge Palaquibay, ecuatoriano de 31 años, que murió a principios de este mes cuando su motocicleta chocó contra un camión de carga en Queens (NYC), era un inmigrante trabajador de la construcción, padre de tres hijos pequeños.

Palaquibay conducía su moto Kawasaki en dirección oeste por Roosevelt Ave. en Woodside cuando chocó contra un camión de carga cuyo conductor realizaba un giro brusco a la derecha hacia 64th St alrededor de las 7:45 a.m. del 2 de julio, informó la Policía de Nueva York. El hispano salió despedido de su moto y falleció en el lugar del accidente.

Un video analizado por el Daily News captó al camión desviándose hacia la izquierda hacia el centro de Roosevelt Ave. antes de girar bruscamente a la derecha para entrar en 64th St. En ese momento la víctima se estrelló a gran velocidad contra el lado del pasajero del camión.

El impacto hizo que Palaquibay y su motocicleta se deslizaran por la intersección y terminaran en la acera, frente a una tienda de jugos cercana, donde varias personas acudieron rápidamente a prestarle auxilio, según las imágenes.

La víctima mantenía a su esposa y a sus tres hijos pequeños, así como a un tío discapacitado que reside en su Ecuador natal, informó el hermano menor de la víctima, quien se identificó únicamente como Nico. Palaquibay tenía dos hijos varones, de 3 y 8 años, y una hija que cumplió 12 el sábado, poco más de una semana después de la muerte de su padre.

Nico describió a su hermano como una persona “muy alegre”, a pesar de haber tenido que asumir grandes responsabilidades desde joven por ser el segundo de nueve hermanos. Sus padres fallecieron hace más de una década, señaló Nico.

El camión contra el que chocó Palaquibay era un vehículo de reparto de Bakers Depot operado por la empresa JB Freight de Teterboro, Nueva Jersey. El conductor, de 57 años, permaneció en el lugar del accidente y no enfrentó cargos inmediatos, mientras la policía continúa investigando el suceso.

En lo que va de año varios ecuatorianos han muerto en accidentes viales en el área triestatal. Mariana Elizabeth Valverde Beltrán (58) y María Isabel De los Ángeles Salgado Ayala (61) murieron en el hospital tras ser arrolladas el 20 de junio mientras celebraban un partido del Mundial de Fútbol en Newark (NJ). En enero Patricia Espinosa, madre ecuatoriana y policía del condado Nassau (NY), murió cuando su auto fue impactado por un joven que estaba intoxicado tras el volante y recientemente se declaró culpable.

El mes pasado dos niños murieron en accidentes de moto con pocos días de diferencia en Nueva York. Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.