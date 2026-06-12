Ecuatoriana agente policial murió chocada en Nueva York; conductor borracho se declaró culpable

Matthew Smith, joven de 21 años, se declaró culpable de haber chocado borracho el vehículo de Patricia Espinosa, madre ecuatoriana y policía del condado Nassau (NY), provocándole la muerte.

“Patricia Espinosa, esposa y madre que dedicó su vida a proteger a los demás, perdió la vida mientras se dirigía al trabajo, dejando a su hija sin madre, a su esposo sin esposa y a una familia sin su amada hija y hermana”, declaró el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado. “Con la declaración de culpabilidad el acusado ha admitido su responsabilidad por causar la muerte de la oficial, así como por las lesiones sufridas por un pasajero”.

El joven se declaró culpable el jueves de homicidio vehicular agravado y otros cargos, según la fiscalía. La tragedia vial, que dejó huérfana a una bebé, sucedió la madrugada del 20 de enero de este año, cuando Smith conducía su camioneta bajo los efectos del alcohol, se pasó un semáforo en rojo y circulaba a 70 millas por hora, impactando el vehículo de Espinosa, según documentos judiciales. John Andali (25), pasajero que viajaba en la camioneta de Smith, también resultó gravemente herido.

Tras el accidente, un análisis químico de la sangre de Smith reveló que tenía un nivel de alcohol en sangre (BAC) de .20, más del doble del límite legal permitido, según los documentos judiciales. También se encontraron una botella de ron y un vaso en su vehículo, acotó PIX11 News.

Smith deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 20 de julio, cuando se espera que sea condenado a una pena de entre 7 años y 4 meses (7 ⅓ años) y 22 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, según adelantaron los fiscales.

En un video publicado por el Departamento de Policía del condado Nassau en 2022 sobre diversidad, la agente Espinosa explicó su trayectoria. “Llegué a este país a los 21 años desde Quito, Ecuador”. Una vez en Estados Unidos, tenía un objetivo claro: “Quiero ser policía”. También era miembro activa de la Sociedad Hispana de la Policía del condado Nassau (NCPDHS).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Tragedias similares evitables

La semana pasada un jurado declaró culpable de cuatro homicidios al ex Marine Steven Schwally, por conducir bajo los efectos del alcohol al estrellar su camioneta contra un salón de uñas en Long Island (NY) a plena luz el día en el verano de 2024.

A fines de mayo un accidente de motocicleta ocurrido en la zona de Lake George (NY) y que costó la vida a Brian Kilduff (31), se ha convertido en una doble tragedia para su familia, luego de que su hermano policía de Westchester fuese acusado de conducir en estado de ebriedad (DWI).

El mes pasado John P. McClave III fue sentenciado tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo siendo policía.

También en mayo un joven de 20 años residente de Queens (NYC) fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana y la mejor amiga de ella en Long Island (NY). A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas.

En febrero John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo. En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY) en 2023.

En 2025 Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY). En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.