Hochul exige explicaciones a ICE por presunta expansión de centros de detención migratoria en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, exigió respuestas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre los supuestos planes para ampliar la capacidad de sus centros de detención en el estado, mediante una carta enviada al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Hochul hizo referencia a un presunto contrato de arrendamiento de un almacén en el valle del Hudson, cerca de Newburgh, así como sobre la posible ampliación de las instalaciones federales de detención en Rochester y Batavia, informó el New York Post.

En la misiva, sostiene que la población tiene derecho a conocer las acciones del gobierno federal en sus comunidades.

“Los neoyorquinos, como todos los estadounidenses, merecen respuestas honestas sobre lo que su gobierno federal está haciendo en sus comunidades. Y exijo que su departamento brinde esa transparencia”, escribió la gobernadora.

The federal government shouldn’t be planning immigration detention facilities in New York behind closed doors.



New Yorkers deserve transparency. I’m demanding answers from @SecMullinDHS. pic.twitter.com/kywhubIPNq — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 13, 2026

Hochul y otros líderes demócratas de Nueva York han sido objeto de críticas por parte de la Casa Blanca y de funcionarios federales, entre ellos el encargado de la política fronteriza, Tom Homan, tras la aprobación de un paquete de medidas de santuario incluido en el presupuesto estatal a principios de este año.

Políticas de Hochul “ponen en peligro a los neoyorquinos”

En respuesta a la carta, la subsecretaria interina de ICE, Lauren Bis, defendió las operaciones de la agencia y responsabilizó a las políticas estatales de dificultar el trabajo de los agentes migratorios.

“Las políticas de la gobernadora Hochul de no cooperar con ICE ponen en peligro a los neoyorquinos. Cuando los políticos impiden que las fuerzas del orden locales colaboren con el DHS, nuestros agentes deben tener una presencia más visible para poder localizar y detener a los delincuentes que salen de las cárceles y regresan a las comunidades”, afirmó Bis en un comunicado enviado al New York Post.

La funcionaria agregó que, en lugar de colaborar con las autoridades migratorias, la gobernadora estaría permitiendo que personas con antecedentes penales sean liberadas tras cumplir condenas. Asimismo, indicó que el DHS responderá a la comunicación de Hochul por los canales oficiales.

De acuerdo con el medio neoyorquino, el paquete de medidas aprobado por el estado incluye restricciones para que los gobiernos locales autoricen el uso de sus centros de detención por parte de ICE.

Un portavoz de Hochul, sin embargo, reconoció al diario que esas disposiciones no pueden impedir directamente la creación o ampliación de instalaciones federales, ya que la legislación regula únicamente la actuación de las autoridades locales y no del gobierno federal.

Hochul y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, impulsan además otra ofensiva legal contra las autoridades migratorias. A principios de este mes presentaron una demanda para exigir que los agentes de inmigración no utilicen mascarillas durante los operativos de control.

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