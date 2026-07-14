Justin Baldoni rechazó pagar más de $8 millones de dólares a Blake Lively tras su acuerdo legal

El director y actor Justin Baldoni rechazó pagar la suma de $8 millones de dólares que exige la actriz Blake Lively, su coprotagonista en “It Ends With Us”, por concepto de honorarios legales.



Lively exigió que Baldoni pague $8 millones de dólares en honorarios legales que gastó luego de que el director la demandara por difamación, demanda que fue desestimada el 9 de junio de 2025 por un juez federal de Nueva York.



De acuerdo con los abogados de Baldoni, Lively no ha demostrado que ese monto sea razonable. “Lively no cumple con su obligación de presentar pruebas creíbles que demuestren que los honorarios y costos que pretende recuperar son razonables y, por lo tanto, su solicitud de honorarios debe ser denegada en su totalidad”, dijeron los abogados Ellyn S. Garofalo y Bryan Freedman , en un documento judicial retomado por varios medios de comunicación.



La defensa del director aseguró que la suma exigida por Lively es “exorbitante”. “Esto no es en absoluto una solicitud de honorarios típica”, insistieron sus abogados en la solicitud presentada el lunes.



“Una revisión superficial de la documentación presentada por Lively revela la presencia de varios abogados en las mismas audiencias, numerosos cargos por reuniones, consultas o estrategias entre abogados, y, por decirlo suavemente, una investigación y una indagación en línea extremadamente excesivas”, argumentaron los abogados de Baldoni.



Tras argumentar que la exigencia de Lively es excesiva, Baldoni solicitó desestimar por completo la petición de Lively o “reducirla sustancialmente”.



En diciembre de 2024, Lively demandó a Baldoni por acoso sexual y por orquestar una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Baldoni negó rotundamente las acusaciones de Lively y presentó una contrademanda, la cual fue desestimada en junio de 2025.



Semanas antes del juicio, ambas partes emitieron un comunicado en el que informaban que llegaron a un acuerdo. “El resultado final —la película It Ends With Us— es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad. Crear conciencia y generar un impacto significativo en la vida de las sobrevivientes de violencia doméstica —y de todas las sobrevivientes— es un objetivo que defendemos. Reconocemos que el proceso presentó desafíos y que las inquietudes planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas”, declararon Lively y Baldoni en un comunicado.

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