La inteligencia artificial encarece celulares, computadoras y consolas: Apple y Nintendo subirán hasta $500

Si planeas comprar un nuevo celular, laptop o consola, podría costarte entre $50 y $500 más. La causa no sería la inflación general, sino el incremento explosivo en la demanda de chips de memoria para la inteligencia artificial, que ha provocado escasez y elevado los costos de fabricación, lo que se traduce en aumentos en los precios de productos de Apple, Microsoft y Nintendo a niveles no vistos en años.

Una investigación publicada este lunes 13 de julio por CNN reveló que la escasez mundial de dispositivos de memoria impulsada por la demanda de los centros de datos de IA ya está impactando al resto de la industria tecnológica.

Analistas de Gartner, una firma de análisis tecnológico, estiman que la oferta de estos componentes seguirá limitada hasta finales de 2027, por lo que los precios podrían mantenerse al alza durante los próximos 18 meses.

Apple sube precios hasta $500: el catálogo que ya costó más

El 25 de junio de 2026, Apple actualizó su catálogo en línea para aplicar incrementos de entre 15% y 25% en laptops, tabletas, bocinas y audífonos.

Los aumentos más significativos:

MacBook Air (512 GB): pasó de $1,099 a $1,299 (+$200)

(512 GB): pasó de (+$200) MacBook Pro (1 TB): pasó de $1,699 a $1,999 (+$300)

(1 TB): pasó de (+$300) MacBook Pro 16″ : pasó a $2,999 (+$500)

: pasó a (+$500) iPad Air (128 GB): pasó de $599 a $749 (+$150)

(128 GB): pasó de (+$150) HomePod mini : pasó de $99 a $129 (+$30)

: pasó de (+$30) Vision Pro: subió a $3,999 (+$500)

Sobre estos ajustes en los precios, Tim Cook, director ejecutivo de Apple, declaró al Wall Street Journal que la situación era “insostenible” y que los aumentos de precio se habían vuelto “inevitables” por los costos de memoria que ya no podían absorber internamente.

Nintendo: la consola favorita de las familias hispanas, $50 más cara

Nintendo anunció en mayo que la Switch 2 subirá $50 en Estados Unidos, para pasar de $449.99 a $499.99, a partir del 1 de septiembre de 2026. La medida también aplica en Canadá, Europa y Japón, donde el aumento superará el 20%.

La compañía japonesa reconoció que espera una caída en sus ventas de consolas, precisamente porque los precios más altos alejarán a compradores de presupuesto ajustado.

Para muchas familias de recursos limitados, que hacen un esfuerzo para comprar una consola como regalo de cumpleaños o regreso a clases, ese diferencial de $50 puede ser determinante para cambiar de consola, retrasar la compra o buscar opciones usadas.

¿Por qué la IA está acaparando los chips de tu teléfono?

La memoria RAM, el componente que permite que un dispositivo funcione con fluidez, tiene una capacidad de producción limitada. Desde 2025, empresas como Nvidia, Google y Amazon comenzaron a acaparar grandes volúmenes de un tipo avanzado de memoria llamado HBM (High Bandwidth Memory) para alimentar sus centros de datos de inteligencia artificial.

Como resultado, Samsung, SK Hynix y Micron, los tres principales fabricantes mundiales de chips, se enfocaron en la producción de estos componentes debido a que son más rentables, limitando la fabricación de chips para celulares, laptops y consolas.

Según datos de TrendForce, firma especializada en el análisis de la industria tecnológica y semiconductores, los precios de la memoria convencional subieron hasta 90% del primero al segundo trimestre en 2026. Esto provocó que el costo de una memoria en un teléfono de gama baja, que en 2024 representaba menos del 10% del costo total, hoy supere el 40%.

La industria ya creó una denominación para este fenómeno: ‘RAMageddon’.

Lo que esto significa en números para el lector

Ranjit Atwal, analista de Gartner, sostuvo que es la primera vez que la industria enfrenta una coyuntura de este tipo: Lo que importa ahora, en comparación con otras veces que los precios de la memoria han subido, es la magnitud del aumento. Y lo segundo es el tiempo que esperamos que los precios permanezcan altos. Esto no se normalizará hasta finales de 2027″.

Shenghao Bai, analista senior de Counterpoint Research, señaló que “una subida en los precios de venta al público parece inevitable en 2026. Esperamos que los precios de gama baja aumenten alrededor de $30, mientras que las presiones sobre algunos productos de gama alta se trasladarán a los consumidores en alzas de $150 a $200”.

En términos prácticos: si tu familia planeaba renovar dos laptops escolares este verano, el presupuesto puede haberse encarecido entre $300 y $600 respecto a los precios de hace un año.

¿Qué puede hacer tu familia para proteger su presupuesto?

Comprar antes del regreso a clases. Los precios actuales son más bajos que los proyectados para el otoño. Gartner estima que los precios de laptops subirán 17% y los de smartphones 13% hacia finales de 2026, respecto al año pasado

Los precios actuales son más bajos que los proyectados para el otoño. Gartner estima que los precios de laptops subirán y los de smartphones hacia finales de 2026, respecto al año pasado Considerar equipos reacondicionados certificados. Apple, Best Buy y Amazon ofrecen versiones certificadas de equipos usados, con garantía a precios 20–30% menores

Apple, Best Buy y Amazon ofrecen versiones certificadas de equipos usados, con garantía a precios 20–30% menores Extender la vida del dispositivo actual. Limpiar almacenamiento, actualizar software y desactivar aplicaciones en segundo plano puede prolongar el uso de estos dispositivos uno o dos años más

Limpiar almacenamiento, actualizar software y desactivar aplicaciones en segundo plano puede prolongar el uso de estos dispositivos uno o dos años más Evitar renovar en septiembre. La subida de precios de Nintendo entra en vigor el 1 de septiembre. Si buscas una Switch 2, comprarla antes puede ahorrarte $50

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento de precios en gadgets, celulares y laptops

¿Por qué la inteligencia artificial encarece los celulares y laptops?

Las empresas de IA acaparan chips de memoria para sus servidores. Eso deja menos componentes disponibles para gadgets y dispara los precios.

¿Cuánto más caro estará un celular nuevo en 2026?

Según Gartner, el precio promedio de smartphones subirá 13% respecto a 2025. En modelos de gama baja, el aumento puede llegar a $30 adicionales; en gama alta, entre $150 y $200 más.

¿Cuándo se normalizarán los precios de la electrónica?

Los analistas estiman que la escasez de memoria se mantendrá al menos hasta finales de 2027, cuando nuevas plantas de fabricación comiencen a operar.

¿Qué productos de Apple ya subieron de precio?

MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air, HomePod, HomePod mini y Vision Pro. Los aumentos van de $30 a $500, según el modelo.

¿La consola Nintendo Switch 2 ya subió de precio?

Todavía no, pero el aumento de $50 (de $449.99 a $499.99) entra en vigor el 1 de septiembre de 2026 en Estados Unidos y algunos otros países.

¿Hay opciones más económicas para las familias hispanas?

Sí: equipos reacondicionados certificados, modelos del año anterior y extender el uso del dispositivo actual son las alternativas más accesibles mientras dure la escasez.

Conclusión

La escasez de chips es un problema estructural: no hay fábricas suficientes para satisfacer la demanda actual y las que se están construyendo estarán listas hasta 2027. Esta coyuntura ha cambiado los tiempos de decisión para los consumidores de recursos limitados para comprar alguno de estos artículos: cada mes que pasa sin comprar puede significar un equipo más caro en la tienda.

Además, el regreso a clases de este año llega con presupuestos apretados y tecnología más cara. La pregunta que muchas familias deberán responder es si actualizar ahora o aguantar más tiempo con lo que tienen.

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