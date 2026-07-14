Moratoria en Nueva York: el estado frena construcción de centros de datos por un año

Nueva York se convirtió en el primer estado del país en imponer una pausa temporal a la construcción de grandes centros de datos. La gobernadora Kathy Hochul firmó este martes una orden ejecutiva que suspende, por un periodo de un año y con efecto inmediato, la emisión de nuevos permisos para determinadas instalaciones de gran escala, una decisión que busca responder al acelerado crecimiento de la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial (IA).

La medida llega en un momento en que la demanda de centros de datos aumenta en todo Estados Unidos debido a la expansión de tecnologías basadas en IA, servicios en la nube y procesamiento masivo de información. Sin embargo, el gobierno estatal sostiene que ese crecimiento también representa retos importantes para el suministro de electricidad, el consumo de agua y la calidad de vida de las comunidades donde se desarrollan estos proyectos.

¿Qué proyectos quedan suspendidos?

De acuerdo con el New York Times, la orden ejecutiva establece que durante los próximos 12 meses no se otorgarán permisos de construcción para nuevos centros de datos que requieran un consumo energético de 50 megavatios o más. Asimismo, el Departamento de Conservación Ambiental dejará de emitir permisos discrecionales para proyectos que aún no estuvieran en trámite.

No obstante, la moratoria contempla excepciones. La suspensión no aplicará a centros de datos destinados a operaciones de hospitales, universidades o servicios financieros vinculados a oficinas, sectores considerados esenciales para el funcionamiento del estado.

Además de la pausa en nuevos desarrollos, la gobernadora anunció que impulsará cambios legislativos para eliminar las exenciones del impuesto sobre las ventas de las que actualmente se benefician los grandes centros de datos, con el objetivo de revisar los incentivos fiscales otorgados a esta industria.

Las razones detrás de la decisión

La administración estatal argumenta que la rápida expansión de estas instalaciones podría traducirse en un aumento de los costos de electricidad para millones de residentes. Al incrementar significativamente la demanda de energía, los grandes centros de datos ejercen presión sobre la red eléctrica, lo que podría reflejarse en tarifas más elevadas para hogares y negocios.

Otro de los puntos que motivó la orden ejecutiva es el elevado consumo de agua. Estas instalaciones requieren enormes cantidades de agua para mantener refrigerados los servidores que procesan y almacenan información de forma permanente. El gobierno considera que esa demanda puede poner en riesgo recursos naturales que también abastecen a comunidades y ecosistemas.

A ello se suman las preocupaciones expresadas por residentes de distintas zonas del estado respecto al impacto local que generan estos proyectos, como el incremento del tráfico durante la construcción, el ruido constante de los equipos de refrigeración y la presión adicional sobre la infraestructura pública.

Según la gobernadora, el desarrollo tecnológico debe avanzar de manera responsable y garantizar que sus beneficios no se traduzcan en mayores costos para los neoyorquinos ni comprometan los recursos naturales del estado.

Un año para crear nuevas reglas

Durante el periodo de suspensión, las autoridades elaborarán un Generic Environmental Impact Statement (GEIS), un estudio de impacto ambiental de alcance general que servirá como base para establecer criterios uniformes en la evaluación de futuros centros de datos.

Este documento permitirá definir estándares ambientales y técnicos que deberán cumplir los proyectos antes de recibir autorización para construirse. La intención es crear un marco regulatorio que permita evaluar de manera más rigurosa aspectos relacionados con el uso de energía, el consumo de agua, las emisiones, el ruido y otros efectos sobre las comunidades.

Una vez concluidos esos lineamientos, la moratoria podrá levantarse, aunque por ahora no existe una fecha específica distinta al plazo máximo de un año previsto en la orden ejecutiva.

¿Qué es un centro de datos y por qué genera debate?

Los centros de datos son instalaciones que albergan miles de servidores encargados de almacenar, procesar y distribuir información digital. Constituyen la infraestructura que hace posible el funcionamiento de plataformas de inteligencia artificial, servicios de almacenamiento en la nube, aplicaciones móviles, redes sociales, transmisiones de video y numerosas herramientas digitales utilizadas diariamente.

Los llamados centros de datos hiperscala son los que concentran la mayor atención de las autoridades debido a su enorme consumo energético. Aquellos que utilizan al menos 50 megavatios de electricidad pueden requerir una cantidad de energía suficiente para abastecer a decenas de miles de viviendas, además de consumir grandes volúmenes de agua para mantener operativos sus sistemas de enfriamiento.

Un debate que se extiende por EE.UU.

La decisión de Nueva York coloca al estado a la vanguardia de un debate que comienza a ganar fuerza en todo el país. Diversas legislaturas estatales estudian medidas para regular el crecimiento de los grandes centros de datos, especialmente ante el auge de la IA y el aumento previsto en la demanda eléctrica durante los próximos años.

Mientras algunos gobiernos buscan atraer inversiones tecnológicas mediante incentivos fiscales, otros analizan mecanismos para equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, la estabilidad de la red eléctrica y el bienestar de las comunidades. Con esta moratoria, Nueva York apuesta por establecer nuevas reglas antes de permitir una nueva ola de construcción de grandes centros de datos.

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