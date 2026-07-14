Nueva York planea reducir la burocracia para mejorar la seguridad vial y los comedores al aire libre

La administración del alcalde Zohran Mamdani quiere reducir la burocracia que, según autoridades y organizaciones civiles, ha frenado durante años proyectos de seguridad vial y el desarrollo del programa de comedores al aire libre en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo a Streets Blog NYC, la propuesta fue respaldada por decenas de residentes durante una audiencia pública realizada en Queens, aunque algunos integrantes del Concejo Municipal expresaron reservas sobre la posibilidad de disminuir los mecanismos actuales de revisión.

La iniciativa forma parte del trabajo de la Comisión sobre Eficiencia Gubernamental (COGE), que analiza posibles cambios a la Carta de la Ciudad para someterlos a votación en las elecciones de noviembre. Entre las propuestas destaca la eliminación de requisitos administrativos que, de acuerdo con la comisión, retrasan la construcción de carriles para bicicletas, corredores para autobuses y otras obras destinadas a mejorar la seguridad de peatones y ciclistas.

Buscan reducir revisiones que retrasan obras durante años

Durante la audiencia pública, numerosos residentes señalaron que los procedimientos actuales obligan a que proyectos relativamente sencillos pasen por múltiples revisiones antes de recibir autorización, lo que en algunos casos retrasa las obras durante varios años.

Varios participantes sostuvieron que las calles de Nueva York necesitan intervenciones más rápidas para reducir accidentes y proteger tanto a peatones como a ciclistas. También coincidieron en que el exceso de trámites ha impedido que el Departamento de Transporte (DOT) avance al ritmo necesario para responder a las necesidades de las comunidades.

Uno de los principales cambios que estudia la comisión consiste en modificar una ley aprobada en 2009 que exige al Departamento de Transporte consultar con diversas agencias municipales cuando un proyecto de rediseño supera los 1,000 pies de longitud (3km) o 3 cuadras.

Actualmente, el organismo debe solicitar observaciones al Departamento de Policía, al Departamento de Bomberos, al Departamento de Pequeñas Empresas y a la Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidades. Con el paso de los años, el Concejo Municipal incorporó nuevos requisitos, incluyendo la obligación de demostrar que los cuarteles de bomberos ubicados en la zona fueron consultados antes de ejecutar determinadas intervenciones.

Según un informe elaborado por la comisión, este sistema ha generado retrasos importantes al incorporar revisiones de organismos que no participan directamente en el diseño técnico de los proyectos, además de multiplicar reuniones y procesos administrativos que consumen recursos públicos.

La comisión sostiene que estas demoras afectan la implementación de mejoras en una ciudad donde cada año se reportan más de 80,000 accidentes de tránsito y alrededor de 50,000 personas resultan lesionadas, pese a la notoria caída de accidentes de peatones en NYC en lo que va de 2026.

Después de la pandemia, muchos restaurantes y cafés dejaron de ofrecer servicio de terraza por todos los trámites que se deben cumplir. (Foto: Kathy Willens/AP)

Especialistas y vecinos respaldan acelerar los proyectos

Entre quienes apoyaron la propuesta hubo profesionales de la salud que explicaron las graves consecuencias que dejan los accidentes de tránsito. Durante la audiencia se recordó que muchas víctimas sufren lesiones permanentes que requieren atención médica continua y que, en numerosos casos, nunca recuperan su independencia.

Los especialistas señalaron que existe amplia evidencia que demuestra que los proyectos de seguridad vial ayudan a reducir tanto las muertes como las lesiones graves, por lo que consideraron que estas obras deberían ejecutarse con mayor rapidez.

Residentes de distintos barrios también mencionaron ejemplos de proyectos que llevan años pendientes de aprobación. Algunos citaron importantes avenidas de Brooklyn donde las mejoras continúan esperando autorización, mientras que otros recordaron corredores con alta circulación de camiones que figuran entre las zonas con mayor número de personas fallecidas o gravemente heridas en accidentes.

Padres de familia y representantes comunitarios coincidieron en que la demora para concretar estas intervenciones mantiene riesgos innecesarios para quienes caminan, utilizan bicicleta o simplemente cruzan las calles todos los días.

El Concejo pide mantener la participación ciudadana

Aunque durante la audiencia prácticamente no hubo oposición entre los residentes, algunos concejales manifestaron que cualquier cambio debe preservar espacios para que las comunidades puedan opinar sobre las obras que afectan sus vecindarios.

Los legisladores señalaron que existe margen para simplificar procedimientos mediante nuevas leyes, pero advirtieron que reducir demasiado las instancias de revisión podría limitar la transparencia y disminuir la participación pública en decisiones importantes relacionadas con el diseño de las calles.

También insistieron en que las agencias municipales involucradas respondan dentro de plazos definidos para evitar que las consultas se conviertan en un obstáculo permanente para la ejecución de proyectos.

Buscan facilitar los permisos para restaurantes

La comisión analiza, además, modificaciones al programa de comedores al aire libre, cuya participación cayó considerablemente después de la entrada en vigor de nuevas reglas en 2023.

Durante la pandemia, cerca de 8,000 restaurantes operaban con espacios exteriores, pero actualmente solo 1,405 establecimientos cuentan con licencias completas para mantener ese servicio.

Las normas vigentes establecen procedimientos distintos para terrazas instaladas sobre las aceras y para aquellas ubicadas en la calzada. Además, permiten que las juntas comunitarias y representantes locales retrasen o bloqueen solicitudes durante el proceso de revisión.

Funcionarios municipales explicaron que la obtención de permisos puede tardar más de 6 meses, lo que provoca que muchos negocios pierdan parte de la temporada de mayor actividad y dejen de percibir ingresos mientras esperan la autorización.

Ante este panorama, la Comisión sobre Eficiencia Gubernamental estudia eliminar algunas audiencias obligatorias, reducir trámites administrativos y revisar el sistema mediante el cual los restaurantes pagan por utilizar espacio público para instalar mesas al aire libre.

Al mismo tiempo, el Concejo Municipal trabaja en una propuesta para restablecer el programa de comedores al aire libre durante todo el año, una medida que podría debatirse en las próximas semanas y que busca fortalecer a uno de los sectores más afectados por las restricciones impuestas tras la pandemia.

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