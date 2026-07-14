Si quieres ahorrar en el supermercado, esta es la hora en la que debes hacer tus compras

Elegir bien el momento para ir al supermercado puede ayudarte a encontrar productos recién rebajados, alimentos más frescos y menos tentaciones para gastar de más. Además de comparar precios y utilizar cupones, la hora y el día de la compra también pueden influir en el total de la cuenta.

La mejor opción es acudir temprano por la mañana, preferentemente poco después de que abra la tienda, de acuerdo con recomendaciones recopiladas por Food Republic, The Kitchn y Southern Living.

Durante las primeras horas del día, los supermercados suelen tener los estantes recién surtidos y una menor cantidad de clientes.

Esto permite encontrar una mejor selección de frutas, verduras, carnes y productos lácteos antes de que otros compradores se lleven las opciones más frescas.

Por qué puedes encontrar más descuentos por la mañana

Food Republic explica que algunos establecimientos reducen los precios de productos cercanos a su fecha de vencimiento antes de abrir o durante las primeras horas de operación.

El objetivo es venderlos rápidamente en lugar de desecharlos.

Por ello, quienes llegan temprano tienen mayores posibilidades de encontrar etiquetas de descuento en carnes, lácteos y otros alimentos perecederos que todavía pueden consumirse de forma segura.

La menor afluencia también facilita comparar precios, revisar fechas y seguir la lista de compras sin la presión de pasillos llenos o largas filas.

Jane Stoller, especialista en productividad y autora de Organize Your Business Like a Boss, explicó a Southern Living que hacer esta tarea antes de las 9:00 a.m. también puede aportar una sensación de avance.

“Eliminas una de las tareas esenciales de la semana antes de que se acumulen las distracciones, lo que te permite concentrarte en prioridades mayores y en el trabajo creativo sin tener pendientes sobre la cabeza. También representa un impulso mental. Lograr algo antes de las 9:00 a.m. refuerza una sensación de progreso”, afirmó.

Stoller añadió: “Obtienes productos más frescos, haces una compra más rápida y tienes la satisfacción de terminar un pendiente antes de que la mayoría de las personas haya tomado su café”.

Qué hacer si no puedes ir temprano

Si no puedes comprar por la mañana, una alternativa es acudir el domingo por la tarde o noche, cuando algunas tiendas rebajan productos que no se vendieron durante el fin de semana.

El lunes también puede ofrecer descuentos por la misma razón.

Asimismo, Food Republic señala que muchas cadenas comienzan sus nuevos ciclos de ofertas los miércoles, por lo que ese día puede haber una mayor selección de artículos recién rebajados.

En carnes, los jueves y viernes también pueden ser convenientes, ya que las tiendas reciben nuevo inventario antes del fin de semana y podrían reducir el precio de productos anteriores para liberar espacio.

Estas prácticas cambian según el establecimiento, por lo que conviene preguntar a los empleados qué días colocan las rebajas.

Evita comprar con hambre o cansancio

La hora ideal también depende del estado del comprador. The Kitchn recomienda acudir a media mañana, cuando es más probable estar despierto, alimentado y concentrado.

Y es que comprar con hambre puede aumentar la tentación de llevar productos que no planeabas adquirir, mientras que el cansancio dificulta comparar precios y resistir compras impulsivas.

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