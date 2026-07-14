Tom Cruise sorprende en el primer tráiler de “Digger”

Un magnate petrolero, una crisis ambiental fuera de control y un protagonista muy distinto al que el público está acostumbrado a ver. Esos son algunos de los elementos que presenta el primer tráiler completo de “Digger”, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, que marca la primera colaboración del cineasta mexicano con Tom Cruise.

El avance llega semanas después de un breve adelanto publicado en junio y permite conocer con mayor claridad la historia de Digger Rockwell, el personaje interpretado por Cruise.

Lejos de la imagen del héroe de acción que ha construido durante décadas, el actor aparece con canas, barriga y un marcado acento sureño para dar vida a un empresario cuya compañía provoca un desastre ecológico con consecuencias impredecibles.

Sátira con humor negro y una crisis global

“Digger” ha sido descrita como una “comedia de proporciones bíblicas”. La historia sigue a Digger Rockwell, dueño de una poderosa empresa petrolera cuya operación provoca una alteración ambiental capaz de desencadenar un conflicto de escala internacional.

“Todo cambia”, afirma el personaje al comienzo del tráiler. “Un día eres un gato o un rey. Al día siguiente, eres sólo cenizas en una caja”, añade.

Poco después recibe la noticia de que una de sus plataformas hizo que un glaciar creciera cinco pies. Su respuesta evidencia el tono irreverente de la película: “Mi pene es una décima parte de ese tamaño”, comenta antes de añadir: “¿Qué? ¿Quieres que detenga una plataforma de miles de millones de dólares sobre algo de diez veces el tamaño de mi pene?”.

La situación escala cuando el presidente de Estados Unidos, interpretado por John Goodman, le exige solucionar el desastre. La propuesta del empresario resulta tan extrema como absurda al plantear lanzar misiles contra el glaciar. Hacia el final del adelanto resume su estrategia con una frase que resume el sentido de la historia: “Si no podemos controlar el curso de la naturaleza, al menos podemos controlar la narrativa”.

El esperado encuentro entre Iñárritu y Cruise

La película representa el primer proyecto conjunto entre Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise. El largometraje fue anunciado en noviembre del año pasado con una fotografía tomada en el set de filmación y, desde entonces, despertó gran expectativa.

“Nunca había tenido algo que pudiera desafiarme de esta forma, y tampoco Alejandro”, expresó Cruise en un comunicado. Por su parte, el director señaló durante la presentación del tráiler en la más reciente edición de CinemaCon: “Sabemos que él no le tiene miedo a las acrobacias, los aviones y los saltos, pero debo decir que encarnar a este personaje es otro tipo de valentía”.

Además de Cruise y Goodman, el reparto incluye a Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy. El guion fue escrito por Iñárritu junto a Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris (con quienes también trabajó en “Birdman”) y Sabina Berman. “Digger” llegará a las salas de cine el próximo 2 de octubre.

Sigue leyendo:

Tom Cruise presenta el adelanto de su película “Digger” de la mano de Alejandro G. Iñárritu

Alejandro G. Iñárritu hace historia al ingresar al Colegio Mexicano por su labor en Hollywood

De forma repentina Ariana Grande quedó fuera de “American Horror Story”