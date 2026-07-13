Fiscales de Minnesota obtienen pruebas clave en la investigación por las muertes de Renee Good y Alex Pretti

Los fiscales del estado de Minnesota informaron este lunes que obtuvieron nuevas pruebas consideradas fundamentales para avanzar en las investigaciones sobre los tiroteos que causaron la muerte de Renee Good y Alex Pretti durante las protestas contra los operativos federales de control migratorio realizadas a comienzos de este año.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció que, tras la cooperación de las autoridades federales, los investigadores estatales recibieron los discos duros que contienen declaraciones, grabaciones de cámaras corporales de los agentes y otras evidencias que, hasta ahora, permanecían retenidas. También recuperaron parte de las pruebas físicas, entre ellas el vehículo en el que se encontraba Good cuando fue asesinada, reseñó The Associated Press.

“Lo maravilloso ahora es que tenemos todas las pruebas”, afirmó Moriarty, quien explicó que los investigadores revisan actualmente el material recopilado, incluidas horas de grabaciones y el automóvil de la víctima.

La fiscal insistió en la necesidad de que exista mayor transparencia y cooperación entre las autoridades federales y estatales para esclarecer los hechos.

Renee Good, madre de tres hijos y de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos mientras salía en su vehículo de una manifestación en Minneapolis contra el endurecimiento de las políticas migratorias, en momentos en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desplegaban operativos en la zona.

Semanas después, el 24 de enero, Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos también de 37 años, falleció por disparos de agentes federales durante otra protesta. Ambos casos generaron una fuerte reacción pública y reavivaron el debate sobre las operaciones de control migratorio impulsadas por el gobierno federal.

A finales de junio el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y la propia Moriarty solicitaron a un juez federal ampliar los plazos de una demanda presentada contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al señalar que mantenían conversaciones con el FBI para obtener acceso a la información relacionada con las investigaciones. Los abogados del gobierno federal respaldaron esa solicitud.

Ellison aseguró que sigue preocupado porque, a su juicio, el gobierno federal demoró durante más de seis meses la entrega de las pruebas a las autoridades estatales. Expresó además su expectativa de que la reciente cooperación marque un cambio en la relación entre ambas instancias, de acuerdo con AP.

Las investigaciones también incluyen el caso de Julio César Sosa Celis, residente de Minneapolis que resultó herido de bala en su vivienda mientras agentes del ICE perseguían a otro hombre. En mayo, el agente del ICE Christian Castro fue arrestado y acusado de agresión y de presentar una denuncia falsa por el tiroteo ocurrido el 14 de enero.

De acuerdo con la fiscalía, disparó a través de la puerta de una vivienda e hirió a Sosa en un muslo.

Otro agente del ICE, Gregory Donnell Morgan Jr., fue acusado en abril de apuntar con su arma a un conductor y a un pasajero en una autopista de Minneapolis, en lo que los fiscales describieron entonces como el primer proceso penal contra un funcionario federal vinculado a los operativos migratorios en Minnesota.

De acuerdo con AP, desde el inicio de la campaña de control migratorio de la administración del presidente Donald Trump se han registrado al menos ocho muertes relacionadas con estos operativos, aunque hasta ahora no se han presentado cargos penales por la mayoría de esos casos.

La agencia también reportó que este lunes se produjo un nuevo tiroteo con participación de agentes del ICE en Biddeford, estado de Maine. Asimismo, recordó que la semana pasada un agente del organismo mató a tiros en Houston al ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo en el que las autoridades buscaban a otra persona.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el agente actuó en defensa propia después de que el vehículo de Salgado impactara una unidad del ICE.

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