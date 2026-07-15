Conoce el nuevo apartamento de Justin Bieber en Nueva York

El próximo domingo, Justin Bieber será parte del histórico show de medio tiempo para la final del Mundial 2026. El cantante canadiense compartirá con Shakira, Madonna y la banda BTS en el escenario del New Jersey Stadium.

Al mismo tiempo que se prepara para ese espectáculo, el músico y su esposa Hailey Bieber han decidido invertir en un nuevo apartamento ubicado en Nueva York. La pareja pagó $12 millones de dólares por esta nueva propiedad, ubicada específicamente dentro del 160 Leroy Street, en West Village.

Además de medios especializados en bienes raíces, la compra fue confirmada por los mismos agentes que se encargaron de encontrar un nuevo propietario para la unidad de lujo. Aunque es un hecho que pertenece a la cartera de bienes raíces de los Bieber, por ahora se desconoce cuál es el uso que querrán darle. Hay que recordar que su residencia principal está en Los Ángeles.

Ahora, los Bieber tienen a su disposición un apartamento de 2,800 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El interior llama la atención por sus ventanales de piso a techo que ofrecen luz natural y una impresionante vista de la ciudad, especialmente hacia el río Hudson.

Otra de las características más atractivas que tiene la propiedad es que se encuentra dentro de un edificio que apenas se terminó de construir en el 2017. Aunque los Bieber encontraron una gran residencia, la joya de la corona del edificio está valorada en $43 millones de dólares.

La compra podría significar un autoregalo que Bieber se hace para este 2026, mismo año en el que regresó a los escenarios. Su regreso a las presentaciones en vivo lo hizo durante el Coachella 2026.

También hay rumores de que muy pronto anunciará “The Swag Tour 2026” e incluirá varias ciudades de Estados Unidos y algunas de Latinoamérica. Esto aún no se ha confirmado. Siguiendo con las nuevas formas que manejan estrellas de la industria, Bieber también se podría estar planteando hacer una residencia en Nueva York con varias fechas programadas y allí podría estar también la razón de haber comprado este nuevo apartamento.

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