Hallan muerto a Mykee, bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía

El bailarín Michael-Anthony Leones Espino, conocido como “Mykee”, fue hallado muerto en Miami-Dade, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. Leones Espino fue bailarín de artistas latinos como Rauw Alejandro y Rosalía.

Leones Espino, de 28 años, fue visto por última vez el domingo alrededor de las 12:30 p. m. al salir del bloque 14200 de Southwest 161st Court, en Miami. El lunes las autoridades informaron que hallaron el cuerpo de un hombre cerca de las vías del tren en el área de la avenida 162 y la 138 del suroeste (SW). El martes la oficina del sheriff confirmó que se trataba de Leones Espino.

De acuerdo con las autoridades, el bailarín murió debido a un aparente suicidio.

“Mykee” era un conocido bailarín que contaba con más de 80,000 seguidores en TikTok e Instagram. Trabajó como bailarín en la gira Cosa Nuestra del artista boricua Rauw Alejandro, que terminó en noviembre de 2025. También participó en la gira “Saturno” del astro boricua y actuó en el video musical de su canción “Touching The Sky”.

Tras conocerse la noticia de la muerte de “Mykee”, Rauw Alejandro publicó un mensaje en sus historias de Instagram lamentando la muerte de quien fue su compañero durante ocho años.

“Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar… 8 años compartiendo escenario a tu lado, ha sido una bendición, un honor, un privilegio haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Descansa en paz, mi hermano. Te amamos”, se despidió el intérprete de “Dando vueltas”.

El bailarín también trabajó en la gira “Motomami” de la cantante española Rosalía. El Club de Fans Oficial de Rosalía hizo una publicación publicando el volante de persona desaparecida de Leones Espino. “Uno de los motopapis ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo”, leía un mensaje del grupo.

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