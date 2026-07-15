Insólita situación en un avión aclara por qué el cinturón de seguridad es vital

¿Eres de los que se quita el cinturón de seguridad en pleno vuelo? Después de conocer la insólita situación que vivió un pasajero de la aerolínea Ryanair jamás volverás a hacerlo.

Expertos en aviación insisten en que esta sencilla medida de seguridad, indicada por las azafatas en todos los aviones, puede marcar una diferencia importante en un incidente inesperado.

El caso ocurrió recientemente en un Boeing 737 que había despegado de Tesalónica, Grecia, con destino a Memmingen, Alemania. Según reseña la agencia Reuters, poco después del inicio del vuelo la aeronave tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto de origen tras registrarse una falla que provocó la rotura de una ventanilla de la cabina.

Según informó Ryanair, el avión aterrizó sin mayores inconvenientes y todos los pasajeros pudieron regresar a la terminal, mientras las autoridades iniciaban la investigación para determinar las causas del incidente.

Lee también: ¿Puede un partido del Mundial provocar un infarto? Riesgos, síntomas y consejos de un especialista

El pasajero que fue parcialmente succionado por no llevar el cinturón de seguridad

De acuerdo con información difundida por la agencia de noticias y confirmada por fuentes aeroportuarias, el pasajero de nacionalidad serbia resultó parcialmente succionado a través de la ventanilla que se desprendió durante el vuelo.

Medios serbios, citando el testimonio de otro viajero, señalaron que la cabeza y los hombros del hombre quedaron fuera del fuselaje durante algunos instantes antes de que otros pasajeros lograran sujetarlo y ayudarlo a regresar completamente al interior de la aeronave.

El pasajero fue trasladado al Hospital General Universitario AHEPA de Tesalónica para ser evaluado. Las autoridades indicaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida, aunque continuaban los exámenes médicos para determinar su estado.

Informes preliminares citados por medios locales apuntan a que un fragmento procedente del motor habría impactado la ventanilla, provocando la despresurización de la cabina. No obstante, las causas oficiales aún permanecen bajo investigación.

¿Por qué el cinturón de seguridad es tan importante?

El cinturón de seguridad en un avión cumple una función similar a la del automóvil: mantener al pasajero sujeto al asiento cuando se producen movimientos bruscos.

Aunque incidentes como el ocurrido en este vuelo son extremadamente poco frecuentes, las turbulencias inesperadas representan una de las principales causas de lesiones entre pasajeros y tripulantes. Una sacudida intensa puede levantar del asiento a una persona que no lleve el cinturón colocado, provocando golpes contra el techo, los compartimentos superiores o los asientos cercanos.

En escenarios mucho menos comunes, como una despresurización repentina, permanecer correctamente sujeto también reduce el riesgo de desplazamientos violentos dentro de la cabina.

Por ese motivo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y otras autoridades aeronáuticas recomiendan mantener el cinturón ajustado siempre que se permanezca sentado, incluso cuando la señal que obliga a usarlo está apagada.

Asimismo, cuando ocurre una pérdida de presión en la cabina, las mascarillas de oxígeno se despliegan automáticamente y la tripulación inicia un protocolo de emergencia.

En este escenario, las instrucciones de seguridad señalan que los pasajeros deben colocarse la mascarilla antes de ayudar a otras personas, permanecer sentados, mantener el cinturón abrochado y seguir en todo momento las indicaciones de los auxiliares de vuelo.

Te puede interesar:

· Construyen el puente más largo del mundo y tiene 350 metros de altura

· 5 objetos que están bloqueando la señal de WiFi en casa sin darte cuenta

· ¿La cyclosporiasis puede ser mortal? Médicos lo aclaran