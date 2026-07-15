McDonald’s estrena nueva salsa César para el verano y renueva sus opciones de pollo

Para darle un toque de sabor extra al verano, McDonald’s acaba de anunciar un nuevo ingrediente que estará en tres de sus productos de la temporada para el disfrute de los clientes: la salsa César.

A partir del 21 de julio, los Arcos Dorados presentan la salsa César de McDonald’s, una receta de la casa que combina queso parmesano, ajo e infusión de limón en una cremosa preparación. Esta salsa es ideal para agregar a los productos del menú, especialmente a las opciones de pollo, según recomienda la marca en un comunicado.

El verano es una de las temporadas con mayores lanzamientos de productos para la cadena. De hecho, esta misma semana, además de la salsa, anunciaron su nueva Cajita Feliz de BT21, inspirada en el espacio, que viene con personajes icónicos como Chimmy, Cooky, Koya, Mang, RJ, Shooky y Tata.

Un menú de verano con sabor cremoso

Y para los próximos días, por tiempo limitado, estará disponible la salsa César para darle un extra de sabor a los favoritos de pollo:

Caesar Snack Wrap : un wrap elaborado con tiras de pollo McCrispy , lechuga rallada, queso rallado y la cremosa salsa César , todo envuelto en una tortilla suave. Estará disponible por un precio de $2.99.

: un wrap elaborado con tiras de , lechuga rallada, queso rallado y la cremosa , todo envuelto en una tortilla suave. Estará disponible por un precio de $2.99. Sándwich Bacon Caesar McCrispy : este sándwich tiene como ingrediente estrella el filete de pollo McCrispy y la salsa César . Se sirve con tocino ahumado en madera de manzano de corte grueso, lechuga rallada, tomates Roma, cebollas crujientes y pepinillos en rodajas onduladas, todo dentro de un pan de papa tostado.

: este sándwich tiene como ingrediente estrella el filete de y la . Se sirve con tocino ahumado en madera de manzano de corte grueso, lechuga rallada, tomates Roma, cebollas crujientes y pepinillos en rodajas onduladas, todo dentro de un pan de papa tostado. Vasos de salsa César: para ampliar las posibilidades de personalizar cada menú, los clientes podrán pedir la salsa César en vasos extra para mojar sus complementos o agregársela a los alimentos de su preferencia.

McCrispy Strips: ahora más crujientes

Otra de las novedades de la gigante de las hamburguesas es la textura extra crujiente de las McCrispy Strips. Atendiendo las peticiones del público, McDonald’s ajustó su receta incorporando un nuevo empanizado de panko que promete una experiencia mucho más crujiente en cada bocado.

La incorporación de la salsa César al menú de McDonald’s este verano amplía las posibilidades de los clientes para personalizar sus pedidos. Esto se alinea perfectamente con las tendencias de la industria alimentaria para el 2026, donde destaca la búsqueda de nuevos sabores y texturas por parte de los consumidores, obligando a las cadenas a una constante revisión de los productos que se posicionan en el gusto del público.

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