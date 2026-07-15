Nick Reiner ha recibido apoyo de un familiar tras ser acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner

La hermana de Rob Reiner, Annie Reiner, ha apoyado a su sobrino Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres en diciembre de 2025, así lo informó Page Six, citando una fuente cercana a la familia.

Nick Reiner, de 32 años, fue acusado del doble homicidio de sus padres, Rob y Michele Reiner. Los cuerpos del director de cine y la fotógrafa fueron hallados el 14 de diciembre de 2025 en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Nick Reiner tiene un largo historial de adicciones y enfermedades mentales como esquizofrenia.

De acuerdo con la fuente, la hermana del cineasta ha apoyado a su sobrino en esta situación. “Annie ha apoyado a Nick durante todo el proceso legal. A pesar de las circunstancias que rodean el caso, ella ha permanecido a su lado y su presencia ha significado mucho para él”, dijo.

El apoyo de Annie Reiner a su sobrino se da a conocer luego de que una fuente dijo a Daily Mail que el estado de Nick se “deteriora rápidamente” durante su detención en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles, donde permanece desde su arresto.

“Su estado se deteriora rápidamente. Nadie lo reconocería. Está casi calvo porque tienen que mantenerle el pelo muy corto para evitar que entren los insectos, y está muy delgado debido a la fuerte medicación que está tomando. Tiene los ojos muy hundidos”, dijo la fuente.

De acuerdo con Daily Mail, Nick Reiner está “totalmente fuera de sí” e incluso a sus abogados “les cuesta mucho hablar con él”.

Nick Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres y su juicio fue pospuesto para el 15 de septiembre de 2026 en Los Ángeles. Además, Nick solicitó acceso al fideicomiso familiar para financiar su defensa.

Rob y Michele Reiner fueron hallados con heridas de puñaladas el 14 de diciembre de 2025 en su casa en Los Ángeles. Nick Reiner fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes de homicidio múltiple y uso personal de un cuchillo. Si luego del juicio es declarado culpable, Nick se enfrenta a una posible pena de muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Sigue leyendo:

·Rob Reiner recibe una nominación póstuma a los Emmy por su papel en “The Bear”

·Vigilado: Nick Reiner está totalmente aislado en la cárcel

·Abogado de Nick Reiner renuncia al caso y se pospone su audiencia por asesinato