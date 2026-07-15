Postes caídos incendian autos y dejan a cientos de personas sin luz durante calor extremo en Coney Island, Nueva York

Dos postes de tendido eléctrico se desplomaron esta mañana sobre automóviles estacionados en Coney Island (Brooklyn, NYC), provocando un incendio, aplastando varios vehículos y dejando a cientos de clientes sin electricidad cuando la ciudad atraviesa una ola de calor extremo.

Aún se desconoce la causa del incidente que ocurrió cerca de las 7:00 a.m. del miércoles cerca de la West 36th St y Surf Av. Las imágenes del lugar mostraban una densa columna de humo elevándose mientras los bomberos combatían las llamas que surgieron tras la caída de los postes.

Uno de los postes cayó sobre un vehículo y un transformador quedó sobre otro auto estacionado más adelante en la calle West 36th. Varios vehículos se incendiaron inmediatamente después del desplome. Milagrosamente no se reportaron heridos.

Sin embargo, el corte de energía dejó a cientos de residentes sin electricidad mientras las temperaturas subían y persistían las condiciones de viento en la zona, indicó ABC News. Cuadrillas de Con Edison acudieron al lugar y un tramo de la calle West 36 permaneció cerrado mientras el personal realizaba reparaciones e investigaba el incidente.

Al menos 299 clientes estaban sin electricidad. Con Edison esperaba restablecer plenamente el servicio para el mediodía, mientras la temperatura sigue subiendo en la ciudad, y Coney Island es justamente un destino muy popular entre neoyorquinos para refrescarse en la playa.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):

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