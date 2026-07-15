Postes caídos incendian autos y dejan a cientos de personas sin luz durante calor extremo en Coney Island, Nueva York
Dos postes se desplomaron sobre automóviles en Coney Island (NYC), provocando un incendio y dejando a cientos de clientes sin luz en plena ola de calor extremo
Dos postes de tendido eléctrico se desplomaron esta mañana sobre automóviles estacionados en Coney Island (Brooklyn, NYC), provocando un incendio, aplastando varios vehículos y dejando a cientos de clientes sin electricidad cuando la ciudad atraviesa una ola de calor extremo.
Aún se desconoce la causa del incidente que ocurrió cerca de las 7:00 a.m. del miércoles cerca de la West 36th St y Surf Av. Las imágenes del lugar mostraban una densa columna de humo elevándose mientras los bomberos combatían las llamas que surgieron tras la caída de los postes.
Uno de los postes cayó sobre un vehículo y un transformador quedó sobre otro auto estacionado más adelante en la calle West 36th. Varios vehículos se incendiaron inmediatamente después del desplome. Milagrosamente no se reportaron heridos.
Sin embargo, el corte de energía dejó a cientos de residentes sin electricidad mientras las temperaturas subían y persistían las condiciones de viento en la zona, indicó ABC News. Cuadrillas de Con Edison acudieron al lugar y un tramo de la calle West 36 permaneció cerrado mientras el personal realizaba reparaciones e investigaba el incidente.
Al menos 299 clientes estaban sin electricidad. Con Edison esperaba restablecer plenamente el servicio para el mediodía, mientras la temperatura sigue subiendo en la ciudad, y Coney Island es justamente un destino muy popular entre neoyorquinos para refrescarse en la playa.
Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.
Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):
- Tome suficiente líquido durante el día, tanto agua como jugos de vegetales y frutas. Evite el café y el alcohol.
- Si su casa no tiene aire acondicionado o ventiladores, mantenga las cortinas y ventanas cerradas durante el día y abiertas en la noche.
- Evite el sol. La exposición prolongada siempre tiene consecuencias negativas.
- Trate de vestir ropa de algodón o telas naturales, frescas y livianas, y evitar las fibras sintéticas y los colores oscuros.
- No ejercite al aire libre y evite los lugares demasiados concurridos durante las horas pico de alta temperatura. Se considera que alrededor de las 3:00 p.m. es el momento de mayor calor en el día.
- Ola de calor en Nueva York: ¿por qué no debería darse una ducha fría para refrescarse?
- En NYC hay más de 500 centros de enfriamiento donde la población se puede resguardar del calor. Para encontrar el más cercano, las normas de acceso -algunos sólo son para adultos mayores- y el horario de funcionamiento, puede llamar al 311 o visitar este portal. Muchas piscinas públicas también están abiertas en los cinco condados de 11 a.m. a 7 p.m. (cierran una hora para saneamiento de 3 a 4 p.m.) y hay fuentes activas de agua para refrescarse en diversas plazas, parques y calles. FDNY recuerda que los hidrantes sólo pueden ser abiertos legalmente por su personal.
Adicionalmente, para evitar apagones e incendios, Con Ed recomienda:
- Limitar el uso de electrodomésticos grandes como lavadoras, secadoras, lavavajillas y microondas, entre las 2 y 10 p.m.
- Usar sólo un electrodoméstico grande a la vez en el hogar.
- Limitar el uso de varios unidades de aire acondicionado siempre que sea posible. Si tiene varios equipos, encender sólo uno.
- Usar ventiladores para ayudar a circular el aire. Si abre las ventanas o balcones, no deje niños sin supervisión. Revise cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.
- Apagar el aire acondicionado cuando no esté en casa y usar un temporizador para comenzar a enfriar media hora antes de llegar. Configurar la temperatura que le resulte cómoda.