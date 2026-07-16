Aseguran que Gerard Piqué asistirá a la final del mundial con Clara Chía

Esta semana, se han compartido fotos en las que se ve a Gerard Piqué y Clara Chía Marti en Los Ángeles y esto ha generado que se comience a hablar sobre la presencia de la pareja en la final del mundial este próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

No es de extrañar que Piqué vaya al partido final, pues el trofeo se disputará entre España y Argentina. Sin embargo, usuarios y periodistas de farándula no dejan de hablar de que Piqué y Chía estarán en el estadio cuando Shakira haga historia al protagonizar el primer show de medio tiempo que se hace en una final del mundial.

Por ahora, Piqué y Chía están en la costa oeste y no se ha confirmado su presencia en la final.

Hay que recordar que la pareja hizo pública su relación al mismo tiempo que se anunciaba su divorcio de la cantante colombiana. El inicio de esa relación también confirmó la razón por la que Shakira le pidió el divorcio: infidelidad.

El éxito de Shakira en los mundiales de fútbol

Nuevamente, Shakira ha publicado una canción para acompañar el mundial de fútbol, como lo hizo en la edición de Sudáfrica 2010 y la de Brasil 2014. La canción de esta edición se llama “Dai dai” y la interpreta junto con el cantante nigeriano Burna Boy.

Además de publicar la canción, Shakira fue parte del show inaugural del mundial de este año en Ciudad de México el pasado 11 de junio y, por otro lado, también fue anunciada para protagonizar el medio tiempo de la final este domingo 19 de julio.

Esta será la primera vez que una final de mundial de fútbol tenga un show de medio tiempo, como pasa con el Super Bowl en Estados Unidos. La cantante colombiana ha prometido en varias declaraciones que este espectáculo será histórico.

Además de Shakira, el show contará con Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y Gustavo Dudamel.

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