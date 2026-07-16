Comparten el tráiler de la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds, “Mayday”

Uno de los mayores representantes de la acción mezclada con la comedia, Ryan Reynolds, está listo para mostrar nuevamente sus dotes con la película “Mayday”, de la cual ya se compartió el primer adelanto este martes a través de la compañía de Apple TV.

Esta producción de acción y comedia, ramas perfectamente dominadas por Reynolds, quien también protagonizó “Deadpool”, es dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, teniendo como fecha de estreno el próximo 4 de septiembre en la plataforma de Apple TV. Como coprotagonista estará el aliado de Ryan, Kenneth Branagh, haciendo una divertida y efectiva pareja ante los disturbios.

Reparto

Además de sus dos protagonistas, Reynolds (Teniente Troy Kelly) y Branagh (Nikolai Ustinov), el reparto de esta cinta es extenso y lleno de mucha experiencia.

Los otros nombres que completan la lista de actores principales son: Maria Bakalova, Marcin Dorociński, David Morse, Wendy Crewson, Clark Johnson y Louis Cancelmi.

Sinopsis

En esta entrega ambientada en 1987, el teniente y piloto Troy Kelly emprende un viaje hacia la Unión Soviética en una misión secreta debido a la Guerra Fría entre las dos naciones, pero su avión es derribado; allí es cuando accidentalmente coincide con quien será su aliado cercano, el exagente Nikolai Ustinov.

A pesar de ser soviético, Nikolai siente un extraño cariño y mucha curiosidad sobre la cultura estadounidense; eso lo lleva a darle refugio a Troy, protegerlo y ayudarlo a preparar un ataque en contra de sus oponentes para sobrevivir.

“Mayday” es un grito de auxilio de los conductores de avión de alguna fuerza cuando están siendo atacados y no encuentran opciones para defenderse.

Tráiler

En el adelanto lanzado recientemente se observa justamente cuando el avión de guerra del teniente Troy es atacado tras violar el espacio aéreo soviético; después de caer aparatosamente, queda inconsciente y, cuando despierta, está en una extraña casa de un viejo ciudadano ruso (Nikolai), quien le sanó una herida en la pierna mientras Troy no reaccionaba.

Con su curioso aspecto, Nikolai y Troy entablan una conversación en la que emerge un primer acercamiento, que concluye en una alianza. Posteriormente, se observa cómo Nikolai le salva la vida al teniente y se presentan varias escenas de enfrentamientos con distintas fuerzas de la Unión Soviética.

La pareja debe buscar escapar con vida de todas las formas; incluso se lanzan de un tren tras ser descubiertos y am. Al final, se muestran a los protagonistas escondidos en un clóset de una habitación de uno de sus enemigos, viviendo uno de los tantos momentos cómicos de esta acción-comedia tras quedar muy cerca el uno del otro.

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