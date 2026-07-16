Ana de Armas y Beto Montenegro despiertan rumores de romance tras ser vistos juntos

Ana de Armas, conocida por su éxito en Hollywood y también por conquistar a los actores más aclamados de la industria, pudiera tener una nueva conquista fuera de la actuación, pero dentro de la música, tras despertar rumores de romance con el vocalista de la banda Rawayana, Beto Montenegro.

Desde su más reciente relación con Tom Cruise, la cual finalizó en octubre de 2025 luego de alrededor de nueve meses juntos, la actriz nacida en Cuba con nacionalidad española y también estadounidense estuvo alejada de cualquier rumor vinculado a alguna posible relación, hasta que recientemente fue vista con el artista venezolano en varios lugares.

Ana de Armas y Beto Montenegro pasean por Madrid

En los últimos días se han filtrado fotografías de Ana y Beto compartiendo juntos en lugares como una cafetería en Madrid que la actriz frecuenta con regularidad e incluso asistieron juntos a un concierto el pasado domingo, de acuerdo a la información que relató el periodista Javier Hoyos.

Esto, evidentemente, encendió los rumores de un posible amorío entre la hispanocubana y el venezolano, el cual aún no ha sido ni confirmado ni desmentido por alguno de ellos. De hecho, Hoyos y otros medios afirman que se les ha visto incluso besándose en la cafetería donde compartieron, aunque no hay evidencia de ello.

Romances previos

Además de Tom Cruise, Ana de Armas ha sostenido relaciones sentimentales con otros actores reconocidos años atrás, entre los que destacan Ben Affleck, Jacob Elordi y Marc Clotet.

Por su parte, el cantautor de Rawayana, banda ganadora de un Grammy en 2025, ha sostenido noviazgos con las también artistas venezolanas Romina Palmisano y Elena Rose. Sin embargo, en los últimos años se ha enfocado 100% en su carrera, junto a su agrupación, con la composición de diversos temas, entre ellos muchos dedicados al amor.

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