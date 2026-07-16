El multimillonario Amancio Ortega adquiere un rascacielos de 381 apartamentos en Boston

La vida inmobiliaria tomó mucho auge durante los últimos años en los Estados Unidos y uno de los empresarios que mayor inversión ha hecho en este orbe es el fundador de Inditex, Amancio Ortega. De hecho, recientemente compró un rascacielos en la ciudad de Boston que cuenta con 381 apartamentos, según el portal Cool.

Desde el 2022, este multimillonario de 90 años inició la compra de inmuebles para seguir invirtiendo en su fortuna y todo indica que no le ha ido mal porque cada vez que tiene la oportunidad, adquiere una nueva edificación lujosa.

¿Cuál es el rascacielos que adquirió Amancio Ortega de 381 pisos en Boston?

Esta nueva obra de la construcción, que cuenta con una base antigua, pero con un diseño con mucha modernidad, se trata de Kensington, una edificación que está valorada en 205 millones de euros y situada en una de las zonas más céntricas de Boston, junto al distrito de teatros y cerca de Chinatown.

No obstante, la operación final a través de Pontegadea terminó siendo de 234 millones de euros. Ahora, este inmueble de 27 plantas y 381 apartamentos se suma a la lista de edificaciones adquiridas por un Ortega que está obteniendo ingresos por el mundo textil y lo está llevando a nuevas industrias de inversión.

The Kensington cuenta con servicios propios de un residencial premium, como conserjería las 24 horas, piscina exterior, gimnasio, club privado, centro de negocios, salas para eventos y espacios adaptados para mascotas.

Algunas propiedades de Amancio Ortega

Ortega, de la mano de Pontegadea, su vehículo inversor, obtuvo 19 Dutch Street en el año 2022, una torre en Manhattan con un valor bastante superior ($487.000.000), siendo esta su primera gran apuesta inmobiliaria en Estados Unidos.

Desde entonces, también lograron adquirir la torre de Kiara, que tiene 461 viviendas en Seattle, el edificio 727 de West Madison en Chicago (212 millones de euros) y una torre en Fort Lauderdale, Florida, de 46 plantas.

¿Quién es Amancio Ortega?

Amancio Ortega es un multimillonario empresario español, reconocido mundialmente por ser el fundador y primer accionista del grupo textil Inditex, la matriz de la célebre cadena de ropa Zara.

Oriundo de España y con una fortuna que lo lleva a ser considerado el magnate más rico de España y una de las personas con mayor capital a nivel global. Su patrimonio ronda los $141.000 millones.

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