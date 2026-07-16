El IRS eleva la tarifa de millaje a 76 centavos y algunos contribuyentes podrán deducir hasta $700 más

A partir del 1 de julio de 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) elevó la tarifa estándar de millaje para negocios a 76 centavos por milla, un aumento de 3.5 centavos respecto al primer semestre del año. Este cambio permitirá que algunos trabajadores independientes y otros contribuyentes elegibles deduzcan hasta $700 más en su declaración de impuestos, siempre que cumplan con los requisitos y lleven un registro adecuado de sus recorridos.

Sin embargo, hay un requisito que le puede costar dinero a miles de contribuyentes hispanos cada año: si no registras las millas recorridas por motivos de negocio, el IRS puede rechazar total o parcialmente la deducción durante una auditoría.

Llevar un registro actualizado y detallado es un requisito indispensable para reclamar este beneficio. El registro debe incluir, por cada viaje: fecha, propósito del negocio y millas recorridas.

Un ajuste extraordinario derivado del alza en el precio del combustible

El IRS difícilmente cambia sus tarifas a mitad del año. Este año aplicó esta medida a causa del alza abrupta en los precios de la gasolina a partir de marzo de 2026, impulsados por el conflicto militar con Irán. Ante este incremento, el costo de manejar ya no correspondía a la tarifa fijada en diciembre de 2025.

Según la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos (SHRM), el precio promedio nacional por galón de gasolina regular era de $3.85 el 14 de julio de 2026, un salto desde los $3.79 de la semana anterior. Aunque el promedio nacional superó los $4 dólares por galón en el punto más crítico y en California superó los $6 dólares en junio.

El último ajuste de mitad de año ocurrió en 2022, también por un alza en los combustibles. Esta medida refleja una señal clara: el costo de manejar para trabajar se ha encarecido lo suficiente como para que el gobierno lo reconozca y ajuste sus incentivos fiscales para aliviar las finanzas de algunos contribuyentes.

Phong Nguyen, director ejecutivo de Motus, sostuvo que “los empleados que manejan para trabajar sienten el efecto de los precios del combustible cada vez que van a la gasolinera” y que “un ajuste de mitad de año reconoce los costos cambiantes que enfrentan organizaciones y empleados”.

¿Cuánto dinero real se puede ahorrar?

La matemática es directa. Si conduces 20,000 millas de negocios en la segunda mitad de 2026, la nueva tarifa de 76 centavos genera una deducción de $15,200, comparado con los $14,500 que habrías obtenido con la deducción a 72.5 centavos fijada originalmente para el primer semestre.

Eso significa $700 más en deducciones sobre el mismo kilometraje.

Para un trabajador independiente en el tramo impositivo del 22%, ese ahorro adicional se traduce en aproximadamente $154 menos de impuestos federales. Multiplicado por toda una familia de conductores de Uber, delivery o servicios de cuidado, el impacto es tangible al momento de preparar su declaración de impuestos.

De acuerdo con el Anuncio 2026-11 del IRS, publicado en el Boletín Interno 2026-29, la nueva tarifa aplica a todas las millas registradas en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

¿Quiénes pueden beneficiarse directamente de este ajuste?

Según el IRS y NerdWallet, los contribuyentes que tienen derecho a esta deducción son:

Trabajadores independientes (self-employed) que declaran ingresos en el Formulario Schedule C. Incluye freelancers, contratistas 1099 y dueños de pequeños negocios

que declaran ingresos en el Formulario Schedule C. Incluye freelancers, contratistas 1099 y dueños de pequeños negocios Conductores de plataformas: Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y similares

Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y similares Prestadores de servicios a domicilio: Enfermeras, técnicos, vendedores, agentes de bienes raíces

Enfermeras, técnicos, vendedores, agentes de bienes raíces Empleadores que reembolsan millaje: La nueva tarifa también establece el límite del reembolso libre de impuestos para empleados

Una excepción importante: los empleados W-2 no pueden deducir millaje no reembolsado en su declaración federal, según NerdWallet. Es decir, si tu empleador no te compensa por el uso de tu vehículo, pierdes el beneficio.

Las dos tarifas que debes registrar en 2026

Este año aplican dos tasas distintas según el millaje que condujiste:

Enero 1 – junio 30, 2026: 72.5 centavos por milla de negocio

72.5 centavos por milla de negocio Julio 1 – diciembre 31, 2026: 76 centavos por milla de negocio

76 centavos por milla de negocio Propósitos médicos (segunda mitad): 23.5 centavos por milla, frente a los 20.5 de la primera mitad

23.5 centavos por milla, frente a los 20.5 de la primera mitad Organizaciones caritativas: 14 centavos, sin cambio (fijado por ley)

Estos rangos de fecha significan que en tu declaración de impuestos del año fiscal 2026, presentada en 2027, deberás separar exactamente cuántas millas manejaste durante cada semestre.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la nueva deducción de millaje aprobada por el IRS

¿La tarifa de 76 centavos aplica a carros eléctricos e híbridos?

Sí. Según el IRS, la tarifa estándar de millaje aplica a cualquier automóvil, camioneta o panel truck, ya sea de gasolina, diésel, híbrido o eléctrico.

¿Puedo usar esta deducción aunque viva en un estado con impuestos altos?

Sí. La deducción estándar de millaje es federal y aplica en todos los estados. Algunos estados ofrecen deducciones adicionales por millaje en sus formularios estatales.

¿Qué pasa si en vez de millaje prefiero deducir gastos reales del auto?

Puedes deducir gastos reales como gasolina, seguro, reparaciones y depreciación usando el Schedule C. Sin embargo, no puedes combinar ambos métodos para el mismo vehículo en el mismo año fiscal.

¿Los gastos de casetas y estacionamiento también son deducibles?

Sí. Los peajes y estacionamientos relacionados con negocios son deducibles por separado, independientemente del método que uses: ya sea millaje estándar o gastos reales.

¿Puedo deducir el trayecto de mi casa al trabajo?

No. El IRS no permite deducir el trayecto entre el hogar y un lugar de trabajo regular. Solo califican los viajes entre clientes, reuniones de negocios o hacia lugares de trabajo temporales.

¿Cuándo debo reportar estas millas en mi declaración?

Las millas del año 2026 se reportan en la declaración fiscal que presentas en 2027, utilizando el Schedule C si eres trabajador independiente, o el Schedule A si es para fines médicos o caritativos.

Conclusión

El aumento de 3.5 centavos parece pequeño, pero para un repartidor o conductor de plataformas que maneja 30,000 millas al año, puede significar una diferencia de más de $1,000 en deducciones comparado con 2025.

Sin embargo, quienes no documenten sus millas en tiempo real podrían enfrentar una auditoría y quedarse con las manos vacías en su declaración fiscal del próximo año. Con el IRS realizando su segundo ajuste de mitad de año en cuatro años, la señal es clara: los costos de manejar para trabajar seguirán siendo un factor de tensión, pero solo los contribuyentes que estén preparados podrán aprovecharla.

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