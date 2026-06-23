La deducción de $6,000 para jubilados existe, pero millones podrían quedar fuera por sus ingresos

La ley fiscal del presidente Donald Trump, contempla una deducción adicional de hasta $6,000 para estadounidenses de 65 años o más, pero solo estará vigente para los años fiscales 2025 a 2028.

Se trata de una medida que puede reducir los impuestos de millones de jubilados, pero que no todos podrán aprovechar. Los límites de ingresos y la falta de ingresos tributables suficientes podrían excluir a muchos adultos mayores, incluidos algunos que dependen del Seguro Social.

Sin embargo, las personas que califican para este beneficio pueden reducir de forma importante su ingreso sujeto a impuestos gracias a esta deducción adicional, que se suma a otras deducciones disponibles para los mayores de 65 años: Los contribuyentes en el tramo del 22% podrían reducir su factura fiscal hasta en $1,320 por persona, o $2,640 para parejas con ambos cónyuges calificados.

Una ley temporal con fecha de expiración

La deducción forma parte de la One Big, Beautiful Bill Act, firmada en julio de 2025, pero como una medida temporal. Si el Congreso no la renueva, desaparece al término del actual ciclo presidencial.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó el beneficio el 19 de febrero de 2026: los contribuyentes de 65 años o más pueden solicitar $6,000 individuales o $12,000 si son pareja casada que declara en conjunto y ambos cónyuges califican. La deducción reduce el ingreso tributable, es decir, no implica recibir un crédito directo, por lo que el ahorro real varía según el tramo impositivo de cada persona.

¿Quién califica para esta deducción adicional?

Para reclamar los $6,000, deben cumplirse tres condiciones:

Haber cumplido 65 años antes del 31 de diciembre del año fiscal

del año fiscal Contar con número de Seguro Social válido para trabajar

para trabajar Tener un ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) de $75,000 o menos para declarantes individuales, o $150,000 o menos para parejas

Si el ingreso supera esos umbrales, la deducción se reduce en 6 centavos por cada dólar adicional y desaparece por completo a las personas que ganan $175,000 (individual) o $250,000 (pareja).

Otra restricción importante es que están excluidos los jubilados cuyos ingresos son tan bajos que ya no deben impuestos federales. Si no hay obligación tributaria, una deducción no genera ahorro, porque no hay factura que descontar. La deducción no es reembolsable.

Esto afecta directamente a muchos adultos mayores hispanos cuyo único ingreso es el Seguro Social. El beneficio promedio en 2026 es de apenas $994 al mes, menos de $12,000 anuales, una cifra muy por debajo del mínimo tributable.

¿Cuánto se ahorra en términos reales?

El beneficio depende del tramo impositivo:

Tramo del 10%: hasta $600 de ahorro

hasta $600 de ahorro Tramo del 12%: hasta $720

hasta $720 Tramo del 22%: hasta $1,320 por persona

Un jubilado con $48,000 en ingresos combinados (Seguro Social, pensión y retiros de IRA) podría estar en el tramo del 12% y ahorrar aproximadamente $720 este año.

La deducción se puede combinar con la deducción estándar regular y con la deducción adicional por edad. Son tres capas acumulables para quienes califican.

Cómo reclamar esta deducción para tu siguiente declaración de impuestos

Durante el informe de cambios fiscales del 15 de enero de 2026. Bill Sweeney, vicepresidente senior de Asuntos Gubernamentales de AARP, dijo que: “Esto representa cuatro años de alivio financiero inmediato en un momento en que los adultos mayores enfrentan gastos que se han disparado”.

Si declaras electrónicamente, el software aplica la deducción de forma automática al registrar tu fecha de nacimiento. En papel, debes marcar la casilla de edad 65+ y completar el nuevo Anexo 1-A del formulario 1040 o 1040-SR. El IRS recomendó verificar elegibilidad con un preparador certificado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la deducción temporal para mayores de 65

¿Necesito haber trabajado en 2025 para reclamar los $6,000?

No. El beneficio se basa en edad e ingresos, no en historial laboral. Se puede reclamar estando retirado, siempre que se cumpla el límite de MAGI y se tenga número de Seguro Social.

¿Puedo combinarla con la deducción estándar?

Sí. Se acumula con la deducción estándar regular ($15,000 para solteros en 2026) y con la deducción adicional por edad. No son excluyentes.

¿Qué pasa si mi único ingreso es el Seguro Social?

Si ese ingreso no genera obligación tributaria federal, la deducción no produce ahorro directo. No es reembolsable, por lo que no generará un cheque si no debes impuestos.

¿Hasta cuándo está disponible?

Aplica para los años fiscales 2025 a 2028. Sin renovación del Congreso, expira al final del ciclo presidencial actual.

¿Cómo la reclamo?

En declaración electrónica, el software la aplica automáticamente. En papel, se completa el Anexo 1-A del formulario 1040. Se recomienda usar el IRS Free File si el ingreso es menor a $84,000.

Conclusión

Esta deducción fue diseñada para un perfil de contribuyente muy específico: el jubilado con ingresos moderados, de entre $30,000 y $75,000, que tiene obligación tributaria y sí puede reducir su base imponible.

Los adultos mayores en los extremos quedan fuera por razones distintas. Con vencimiento en 2028, el tiempo está corriendo: quien califique este año no debería esperar, porque no hay una garantía de que esta ventana siga abierta después de las próximas elecciones.

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