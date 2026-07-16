General Mills retira más de 735,000 panecillos Pillsbury por riesgo de contaminación

General Mills retira del mercado más de 735,000 unidades de panecillos Pillsbury por riesgo de contaminación de materiales extraños. Estos productos fueron distribuidos en 18 estados de Estados Unidos, incluido Nueva York. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una clasificación de retiro Clase II para los lotes que tienen fecha de consumo preferente hasta el mes de octubre de 2026.

Aunque se trata de un retiro voluntario por parte de la empresa iniciado el 19 de junio, los detalles se dieron a conocer a través de un reporte de la FDA con fecha del 13 de julio, sin un comunicado de prensa previo.

Recordemos que una retirada de clase II advierte que el consumo del producto “puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o en la que la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

Detalles de los productos afectados

Si compraste productos de esta marca, te instamos a verificar la información de los lotes en tu despensa:

1. Panecillos Pillsbury (Masa Dura)

Cantidad afectada: 3,080 cajas de masa dura de panecillos , congelados. Cada caja contiene 180 unidades (de 2.25 oz cada una) con un peso neto de 25.31 lb (11.48 kg).

Códigos UPC: Paquete: 721582-13283 4 | Caja: 107-21582-13283-1.

Lotes y fechas de caducidad:

Consumir preferentemente antes del 12 de octubre de 2026 (Lote: 11JUN6JL).

Consumir preferentemente antes del 13 de octubre de 2026 (Lote: 12JUN6JL).

2. Panecillos Pillsbury (Masa Kaiser)

Cantidad afectada: 1,260 cajas de panecillos de masa Kaiser, congelados. Cada caja contiene 144 unidades de 70 g cada una, para un peso neto total de 10.2 kg por caja.

Códigos UPC: Paquete: 7 21582-13288 9 | Caja: 107-21582-13288-6.

Lote y fecha de caducidad:

Consumir preferentemente antes del 13 de octubre de 2026 (Lote: 12JUN6JL).

¿Dónde fueron distribuidos?

Los productos afectados se distribuyeron en los siguientes estados de EE. UU.:

Arkansas

California

Florida

Georgia

Indiana

Luisiana

Maine

Misuri

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Virginia

Washington

Wyoming

La recomendación de las autoridades sanitarias en cuanto a los retiros de alimentos es básica: revisa tu despensa y congelador, verifica la información de los lotes y, en caso de coincidir, evita su consumo, descártalo o deséchalo de inmediato.

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