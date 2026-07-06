Aldi retira lote de kimbap por presencia de alérgeno no declarado: Nueva York y 19 estados afectados

Un lote de Fusia Asian Inspirations Kimchi & Tofu Kimbap es retirado del mercado por contener pescado no declarado. El producto fue distribuido en tiendas ALDI de Nueva York y 19 estados más.

Se trata de un retiro voluntario de Gellert Global Group de Elizabeth, Nueva Jersey, de un lote de kimbap por un error de etiquetado que omite el atún en la etiqueta de ingredientes, ya que podrían contener pescado no declarado. Recordemos que el pescado es uno de los alérgenos comunes causantes de reacciones alérgicas graves en los Estados Unidos, según la FDA.

¿Cómo se descubrió el problema?

El problema se descubrió luego de que un consumidor se percató de que el producto contenía pescado y este ingrediente no estaba reflejado en la etiqueta.

Tras el hallazgo, la empresa inició una investigación que determinó que el problema se debió a un fallo temporal en los procedimientos de producción y envasado de la empresa, el cual ya ha sido corregido.

¿Cuáles son las características del producto?

El paquete de Kimbap de Kimchi y Tofu Fusia Asian Inspirations (8.1 oz) afectado por el retiro voluntario debido a la omisión de atún en sus ingredientes. Crédito: FDA | Cortesía

El producto viene envasado en un paquete plástico transparente sellado de 8.1 oz, apto para microondas, y lleva marcada la fecha de caducidad 08/10/2027 y la identificación Kimbap de Kimchi y Tofu Fusia Asian Inspirations de la marca ALDI en paquetes de 230 gramos (8.1 oz).

¿Dónde fue distribuido el producto?

El alimento se distribuyó en tiendas ALDI seleccionadas en los estados de Connecticut, Washington DC, Delaware, Louisiana, Maryland, Maine, Massachusetts, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Vermont y Virginia Occidental.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad relacionados con este problema, se insta a los consumidores a revisar sus refrigeradores para evitar el consumo del alimento y a devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Las personas con alergia al pescado o sensibilidad severa corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos.

Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con la compañía al 1-908-351-8000 de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. (hora del este) o enviar un correo electrónico a fsqaincidents@gellertglobalgroup.com.

¿Qué es la alergia al pescado?

La alergia al pescado se origina cuando el sistema inmunitario rechaza el alimento y se defiende como si se tratara de una amenaza. Esta alergia no solo incluye al pez como tal, sino que se extiende a las huevas, la piel y los derivados como la gelatina y el caviar, según Allergy Insider.

Por esta razón, los expertos recomiendan revisar las etiquetas, ya que el producto podría contener proteínas de pescado de manera oculta. Por ejemplo, hay alimentos comunes que incluyen pescado en su elaboración.

Los síntomas de la alergia al pescado se manifiestan al poco tiempo de consumir el alimento e incluyen:

· Picor en la boca, el paladar y la garganta.

· Ronchas, habones y urticaria en la piel acompañados de un picor intenso.

· Hinchazón de labios, párpados o rostro (angioedema).

· Rinitis (congestión o secreción nasal) y conjuntivitis (ojos rojos y con picazón).

· Problemas respiratorios como dificultad para respirar, sibilancias o crisis de asma.

· Síntomas digestivos que incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

· Mareos o sensación de desmayo debido a una caída de la presión arterial en los casos más graves.

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